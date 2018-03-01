Автор названия «мост Кадырова» обучает школьников «полемизировать» с иностранцами

Герой России генерал Геннадий Фоменко, который в 2016 году обратился с ходатайством о присвоении одному из мостов в Петербурге имени Ахмата Кадырова , проводит в Молодежной коллегии Санкт-Петербурга встречи со старшеклассниками. Одна из таких встреч состоялась накануне, рассказали «Фонтанке» 1 марта родители учеников одной из школ Невского района. По их словам, классный руководитель заявил детям, что на эту встречу необходима максимальная явка. Детей сняли с последних уроков распоряжением директора.

Как следует из аудиозаписи, сделанной одним из школьников (имеется в распоряжении «Фонтанки»), на встрече присутствовали ученики 8,9, 10 и 11 классов. В аудитории на Итальянской, 16/19 собралось около 60 детей. Пресс-секретарь коллегии Александра Быкова подтвердила «Фонтанке», что такая «патриотическая встреча» действительно состоялась.

Одной из тем беседы стало поведение гражданина России за границей. По мнению Фоменко, россияне на отдыхе в Европе должны быть готовы не только вступать в полемику, но и «замочить всех», если будет нужно, «чтобы знали, кто такие русские».

«Когда вы поедете за границу, вы поедете туда отдыхать, но вы должны быть готовы где-то вступить в полемику, – объяснил детям генерал. – Вы должны хотя бы краеугольные камни нашей истории знать, чтобы уметь полемизировать, когда вы встретитесь. Но мальчишкам надо еще качать и ручки. Когда вас будут провоцировать там... по лицу рукой или ногой... то вы должны будете там тельняшку порвать, так сказать, и замочить всех. Чтобы знали, кто такие русские. Вот смех смехом, а едут наши люди отдыхать, а Украина там, бендеровцы, они провоцируют. Выхода у нас нет, у нас какой выход. Там слезами не поможешь, там надо будет отстаивать. Вот не знаю как вам, а я не люблю заграницу. Вот я был в Таиланде. Я был в Греции. Я был в Турции. Я вам скажу, я нигде не увидел таких уж ликующих лиц при виде россиян. Вот так вот влюбленно на них смотреть не надо. Некоторые понятия, как у нас – честь, достоинство – у этих людей отсутствуют. У них там другие совсем потребности. Поэтому вы должны быть вооружены в этом вопросе со всех сторон. Не быть такими наивными – что как вы думаете, думают все. Они по-другому совсем думают. Другие цели преследуют».

Кроме того, генерал рассказывал школьникам о том, что Конституция России была подтасована «представителями Америки, которые ходили возле Ельцина». Также он объяснял, что СССР вынужден был ввести войска в Афганистан, чтобы поддержать это государство, «взявшее курс на социализм», рассказывал о «предательском поведении Китая» в 1978 году и о том, что чеченцы «не хотят вспоминать», за что их выселили с родины в 1944 году.