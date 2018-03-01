На юге Петербурга 178 домов ждут ремонта лопнувшей трубы

Проблемный трубопровод понизил температуру в квартирах жителей Фрунзенского района Петербурга. Ремонт обещают закончить к завтрашнему дню.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», 1 марта течь дала труба на Лиговском проспекте, 235. Вытекание заметили во время планового обхода и уже приступила к ремонту. Закончить его обещают в ближайшее время, а до окончания потребителей перевели на резервную схему подачи тепла. Управляющим компаниям рекомендовано сохранить температурные параметры.

Как рассказали в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Смольного, поврежденную теплосеть диаметром 400 мм обнаружили в четверть седьмого вечера. По нормативам на восстановление отводится 17 часов. Таким образов попавшие в зону аварии дома получат тепло в штатном объеме к 11 утра следующего дня. В зоне работ, как отметили в комитете, 178 зданий.