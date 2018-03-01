Рабочие СМУ-11 решили не останавливать проходку до "Горного института"

Руководство "СМУ-11 Метростроя" обещало в короткие сроки погасить долги по заработной плате перед коллективом. Забастовки не будет.

Встреча рабочих с руководством прошла 1 марта вечером. Как рассказали "Фонтанке" сами рабочие обещали уже завтра погасить перед ними долги по зарплате за ноябрь, а до среды – за декабрь и январь. В связи с этим было принято решение не начинать забастовку и продолжать проходку тоннеля Лахтинско-Правобережной линии.

Накануне "Фонтанка" писала о том, что часть рабочих СМУ-11 готова остановить проходку от станции "Театральная" до станции "Горный институт" 2 марта. Это связано с долгами по зарплате. Последний раз ее выплачивали в январе за октябрь и часть ноября.