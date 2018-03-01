Обвиняемый в покушении на главного медика УФСИН давал 500 тысяч за свое освобождение

Октябрьский суд арестовал 30-летнего петербуржца Альберта Бахлина, обвиненного в покушении на убийство главного медика регионального УФСИН Бадрудина Дамаданова. Фигурант готов был заложить полмиллиона за свою свободу.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 1 марта при рассмотрении ходатайства следствия об аресте Бахлина он через адвоката предложил альтернативную меру пресечения – залог 500 тысяч рублей.

«Удовлетворено ходатайство следствия, обвиняемый арестован до 27 апреля 2018 года», – добавили в пресс-службе.

Бахлин отправлен в СИЗО-4 на улице Академика Лебедева. Еще вчера он находился в Петрозаводске, где был задержан по делу о покушении на Дамаданова. 23 ноября 2017 года сотрудник УФСИН был жестоко избит у подъезда дома на улице Дыбенко в Петербурге. Нападали двое. СК считает, что Бахлин из их числа. Сам Бахлин так не считает. От показаний, правда, он пока отказывается, но вину не признает.

Коллеги из 47news связали покушение на Дамаданова с его полномочиями медицински влиять на освобождение из-под стражи арестантов и осужденных.

Альберт Бахлин стал известен Петербургу в 2008 году. Студентом юрфака СПбГУ он стал участником драки в «Гранд Каньоне», приехавший на выручку отец Александр Бахлин нанес смертельный удар охраннику и получил условный срок.