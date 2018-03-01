На Академии имени Вагановой повесили мемориальную доску Мариусу Петипа

У входа в Академию имени Вагановой в Петербурге, на улице Зодчего Росси, появилась большая мемориальная доска, ее повесили вечером 1 марта.

«Здесь с 1847 по 1905 год служил во славу русского балета Мариус Иванович Петипа», – значится на памятной доске с бронзовым портретом балетмейстера.

Петипа знаменит как главный балетмейстер классических русских балетов 19 века. Родившись в Марселе в 818 году, он уже в детстве начал выступать на сцене в балетах, поставленных его отцом. В молодости гастролировал с отцом, выступая во Франции, в США и в Испании. В 1847 году по приглашению российских властей приехал в Санкт-Петербург и дебютировал на сцене Петербургского Большого (Каменного) театра. В том же году начал карьеру балетмейстера. С 1869 по 1903 годы Петипа занимал должность главного балетмейстера. Поставил такие балеты, как «Жизель», «Баядерка», «Корсар», «Дочь фараона», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Раймонда» и пр.