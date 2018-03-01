«Фонтанка» за 60 секунд — 1 марта

Послание президента России Федеральному собранию стало манифестом мира такой очистительной силы, что на другом полушарии проснулись все и сразу. «Авангард», «Кинжал», «Сармат»… Еще три имени придумайте сами.

А вот расхлебывать вероятную ответку со стороны Запада придется начальнику транспортного цеха. Глава комитета по транспорту Александр Головин сердечно попросил руководителей подведомственных унитарных предприятий поработать с коллективами перед президентскими выборами. Чтобы пришли голосовать и «американка» не подкопалась.

А в семье у главы избирательного штаба Путина тоже все не тик-так. У него дочь то ли потерялась, то ли нашлась, да и имя у нее какое-то не то, что папа давал. На всякий случай гражданочке аннулировали все паспорта с российским гербом.

Бизнес по-русски может оставить петербургских детишек без английских игрушек. Учитывая, какие дела в мире творятся, – это наименьшее из зол.

Трамвай «Чижик» тронется 8 марта. И будет катать всех, независимо от пола и возраста, бесплатно. Не привыкайте — медовый месяц не навсегда.

Кандидат в президенты Павел Грудинин ушел из студии Первого канала, хлопнув дверью. Вернется завтра.

Простой петербургский рантье прикинулся прокурорским работником и наехал на пешехода. В прямом и переносном смысле. Нервные все стали. Весна. Обострение.

А в обычном петербургском автобусе люди начали петь голосом Юрия Шевчука, он же Юра-музыкант. Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки».