Пожар на Бухарестской локализован

Пожарные справились с открытым огнём в пятиэтажке Фрунзенского района Петербурга вечером 1 марта. Пламя охватило сорок квадратных метров.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных к дому №72, корпус 2 по Бухарестской улице вызвали в 19:14. Через несколько минут на месте были первые пожарные расчеты. К этому времени в квартире на втором этаже горели сорок квадратных метров, огонь был виден из трех окон. По словам очевидцев, рядом были слышны хлопки, с соседних балконов видели вспышку. Местные жители даже посчитали, что речь может идти о взрыве газа, однако в МЧС заверили, что ничего подобного не произошло.

Через полчаса силами 22 пожарных и шести единиц техники возгорание локализовали. Сейчас в квартире проливают тлеющие очаги.

«Сведений о пострадавших не поступало», – уточнили в ведомстве.