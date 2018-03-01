«Командой спасения-2017» назвали врачей, спасавших жертв теракта в петербургском метро

Вице-губернатор Анна Митянина от имени всех петербуржцев вручила дипломы фельдшерам и врачам, участвовавшим в спасении и лечении пострадавших в теракте 3 апреля 2017 года. Благодарность прозвучала 1 марта на ежегодном награждении лучших клиник Петербурга по итогам рейтинга издания «Доктор Питер».

«Я хочу преклониться перед этими людьми, перед этими докторами, которые спасали людей в тот страшный день и искренне поблагодарить их за этот подвиг. Спасибо», – сказала Митянина.

В номинации «Команда спасения-2017» на сцену вышли те, кто первым пришел на помощь после взрыва, – фельдшеры поликлиники метрополитена Анастасия Колупаева и Маргарита Михайлова. А также врачи из медицинских учреждений:

• Городская станция скорой медицинской помощи;

• Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова;

• Городская Мариинская больница;

• Городская больница №26;

• НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе;

• Детская городская больница №19 им. Раухфуса.

Сказать слова благодарности своим врачам пришла 24-летняя Эвелина Антонова. Она оказалась в самом эпицентре взрыва – террорист-смертник сидел на соседнем месте, а потом встал напротив девушки. Взрыв произошел буквально в шаге — Эвелина получила серьезные травмы и ожог лица. Ее доставили в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, где в тот же день провели первые операции. Врачам удалось восстановить лицо и спасти зрение девушки.

«Можно сказать, что врачи, спасшие меня, – это моя вторая семья, в НИИ Джанелидзе произошел мой второй день рождения», – сказала Антонова.

Вместе с Эвелиной на сцену взошла ее мама Ирина. «Спасибо за то, что вернули нам наших детей, – сказал она. – Хотя уже прошло много месяцев, но мы до сих пор приезжаем к нашим докторам. Каждый раз я смотрю на них и удивляюсь, какое нужно иметь сердце, какую силу воли, сколько иметь любви и добра к людям, чтобы каждый день спасать чьи-то жизни».

Рейтинг лучших клиник Петербурга по версии медицинского сообщества ежегодно составляет портал «Доктор Питер» совместно с интернет-газетой «Фонтанка.ру» и журналом «Город 812». Сегодня, 1 марта, прошла церемония награждения клиник, вошедших в топ-5 учреждений в 15 номинациях. Среди направлений: кардиология, неврология, гастроэнтерология, офтальмология и другие. Рейтинг составляется на основании анкетирования руководителей государственных клиник, врачей, чиновников, представителей страховых и медицинских организаций. Они отвечают на вопрос: «Где бы вы хотели лечиться, если бы медицинская помощь потребовалась вам или вашим близким?»