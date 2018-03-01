Очевидцы: На Бухарестской полыхает квартира

Квартирный пожар тушат во Фрунзенском районе Петербурга вечером 1 марта. По словам местных жителей, огонь сопровождают сильные хлопки.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», около половины восьмого вечера загорелась квартира на Бухарестской улице, 72, корпус 2. Судя по опубликованному видео, огонь вырывается из нескольких окон на втором этаже пятиэтажки. Очевидцы отмечают, что на пересечении Бухарестской и Белы Куна слышали сильные хлопки, ближайшие дома будто потряхивало, а с соседних балконов видели вспышку.

«Фонтанка» запросила комментарий у оперативных служб города.