11 глав муниципалитетов и подведомственных им организаций заподозрили в коррупции

Петербургский центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» уличил в нарушении антикоррупционного законодательства 11 глав муниципалитетов и подведомственных им предприятий.

Как говорится в сообщении центра, опубликованном 1 марта, подозреваемые в нарушениях совмещали (или совмещают до сих пор) работу в муниципалитетах с управлением коммерческими или некоммерческими организациями. А это запрещено законами «О противодействии коррупции» и «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Провинившихся, если они получали деньги за работу в коммерческих структурах, должны уволить в связи с утратой доверия.

Прокуратура уже вынесла представление об устранении нарушений главе "Гавани" Сергею Соколову, главе Невского округа Алексею Самойленко и главе "Стрельны" Валерию Беленкову. Все они были учредителями коммерческих компаний. Также представление получил глава Обуховского округа Валерий Топор, который занимал должность председателя общества ветеранов Афганистана «Апрель». Наконец, прокуратура требует устранить нарушения и у директора МУП «Проект XXI» Евгения Давыдкина из Правобережного округа. Он одновременно является депутатом этого округа, а также учредителем и гендиректором частной компании, которая даже называется так же, как возглавляемый им МУП.

Надзорное ведомство продолжает проверки главы поселка Репино Ирины Лебедевой, главы МО № 54 Юрия Гусакова, председателя избиркома МО "Княжево" Дмитрия Крылова, а также председателя избиркома МО "Академическое" Сергея Пруссакова (он является атаманом казачьего общества «Станица «Калининская»).

Два обращения «Трансперенси» по поводу главы Введенского округа Олега Калядина и главы МО "Кронверкское" Вячеслава Матюшина прокуратура Петроградского района отклонила, этот ответ обжалуют в городской прокуратуре.

Руководитель «Трансперенси Интернешнл – Россия» в Петербурге Дмитрий Сухарев заявил: «Масштабы нарушений свидетельствуют, что органы местного самоуправления Петербурга не принимают достаточных мер для профилактики коррупционных нарушений, а прокуратура уделяет этой сфере недостаточно внимания».