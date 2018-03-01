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01.03.2018 19:39

Из-за ДТП, в котором мужчина лишился ног, на КАД выросла пробка в 10 км

К вечеру 1 марта на севере КАД выросла 10-километровая пробка на внешнем кольце. Её причиной стало серьёзное ДТП, в котором человек лишился ног.

29-летний мужчина, по данным УГИБДД, встал в третьем ряду из-за поломки машины. Когда он вышел устанавливать знак аварийной остановки, в него и его машину влетела «Тойота». Машину она откинула в «КАМАЗ», а человека снесла. «Было похоже, что его вообще пополам перерубило», – рассказывают очевидцы.

Подробности, фотографии и видео – на «Водителе Петербурга»


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16.02.2018 12:00
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Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
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Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
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