Глава комтранса просит обеспечить явку на выборы, чтобы «устоять перед нападками США»
Глава комитета по транспорту Александр Головин на заседании коллегии 1 марта попросил руководителей подведомственных унитарных предприятий поработать с коллективами перед президентскими выборами. Речь шла об обеспечении явки.
Как заявил Головин, явка должна быть «достаточной», а выбранный президент «легитимным». Это необходимо для того, чтобы «устоять перед нападками западных стран, и в частности США». Само заседание коллегии началось с выступления представителя территориальной избирательной комиссии № 26, в котором она рассказала о правилах регистрации и голосования.
Ранее «Фонтанка» уже писала о том, что в бюджетных и частных предприятиях руководство проводит собрания, с тем чтобы повысить явку на президентские выборы.
Справка:
Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. Если ничего не изменится, избирательный бюллетень будет выглядеть следующим образом: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).