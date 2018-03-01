Глава комтранса просит обеспечить явку на выборы, чтобы «устоять перед нападками США»

Глава комитета по транспорту Александр Головин на заседании коллегии 1 марта попросил руководителей подведомственных унитарных предприятий поработать с коллективами перед президентскими выборами. Речь шла об обеспечении явки.

Как заявил Головин, явка должна быть «достаточной», а выбранный президент «легитимным». Это необходимо для того, чтобы «устоять перед нападками западных стран, и в частности США». Само заседание коллегии началось с выступления представителя территориальной избирательной комиссии № 26, в котором она рассказала о правилах регистрации и голосования.

Ранее «Фонтанка» уже писала о том, что в бюджетных и частных предприятиях руководство проводит собрания, с тем чтобы повысить явку на президентские выборы.