Автомобиль бизнесмена в Петербурге расстрелян из BMW светской львицы с Рублевки

Творческой личности принадлежит чёрный BMW, на котором вооруженные налётчики увезли 20 тысяч похищенных у петербургского предпринимателя евро. Хозяйка машины засветилась в прессе рассказами о нищенской жизни в элитном посёлке Подмосковья.

Как стало известно «Фонтанке», чёрным BMW владеет петербургская певица и жительница столичной Рублевки Вера Лущинская. В СМИ звезда более известна из-за денежных неурядиц, которые начались после развода с петербургским миллионером Василием Лущинским. Об этом львица сама рассказывала на популярном ток-шоу, жалуясь на нехватку алиментов в размере 3 млн рублей ежемесячно. Лущинская обладает особняком на Рублевском шоссе, воспитывает детей, с бытом помогает прислуга.

Непростое положение женщины подтверждала история с ещё одним домом, но уже в Петербурге. В 2016 году особняк Лущинской в Пушкинском районе отключили от электричества из-за долгов.

Сейчас творческое и светское досье Веры Юрьевны наверняка тщательно изучает петербургская полиция. В сентябре 2017 года Лущинская приобрела чёрный BMW 750 за два миллиона двести тысяч рублей. Накануне, 28 февраля, именно из автомобиля этой марки, модели, с тем же объемом двигателя и под теми же государственными регистрационным знаками в Московском районе стреляли по петербургскому бизнесмену налётчики, чтобы скрыться от преследования. С собой они увезли похищенные 20 тысяч евро и 100 тысяч рублей.