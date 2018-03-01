Здравствуй, оружие. Что Путин показал миру

Как послание президента России Федеральному собранию, от которого не ожидали ничего особенного, превратилось в манифест мира и добра для западных коллег.

Четырнадцатое послание Владимира Путина Федеральному собранию разбудило противоположное полушарие Земли. Там узнали, что к ним могут прилететь, приплыть «Сармат», «Авангард», «Кинжал» и еще три пока безымянных суперстратегических вида вооружения. Лапидарная графика подчеркивает серьезность намерений, в соцсетях уже отметили, что российское Минобороны — не студия «Дисней». «Фонтанка» публикует шесть видероликов о главных достижениях оборонной отрасли России за последние 15 лет.

Когда послание переносили из Георгиевского зала Кремля в Большой Манеж, это объяснялось «расширенным составом приглашенных» и экранами. Была обещана кое-какая инфографика. Но 1 марта во второй части своего выступления Владимир Путин тихо произнес: «Видео покажите, пожалуйста», и это разделило информационную повестку на «до» и «после».

Президент начал издалека: «Сирийская операция показала возросшие возможности вооруженных сил России». Потом пересказал краткое содержание предыдущих серий взаимоотношений с США. Как в 2000 году Америка надумала выходить из договора по ПРО от 1972 года. Россия добром просила этого не делать. Но спустя два года Америка все-таки вышла. И в секретных КБ закипела работа.

«Мы назвали его "Сармат"»

«Мы приступили к разработке нового поколения ракет, – сказал Путин. – В частности, в настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли приступили к испытаниям нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат».

«Сармат» придет на смену созданному еще в Советском Союзе комплексу «Воевода».

При весе свыше 200 тонн ракета имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО. Дальность новой тяжелой ракеты, количество боевых блоков больше, чем у «Воеводы». «Сармат» оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными средствами преодоления ПРО.

В абсолютной тишине ракета ушла в атмосферу. Кадры видеохроники из заснеженного леса сменились мультфильмом о дальнейших приключениях ракеты в космосе, наблюдать за которыми, судя по всему, лучше всего с Луны. Траектория полета сразу двух ракет комплекса «Сармат» охватывает земной шар с нарочито искаженными очертаниями материков восьмеркой.

«Как видно из видеоматериалов, он может атаковать как через Северный, так и через Южный полюс, – развеял иллюзию Путин. – «Сармат» – это очень грозное оружие, в силу его характеристик никакие, даже перспективные, системы ПРО ему не помеха».

«Но мы этим не ограничились»

Второе чудо военной техники наводит на мысли о вечном двигателе. Его реальный прототип называется «малогабаритная сверхмощная ядерная энергетическая установка». «Она размещается в корпусе крылатой ракеты, типа нашей новейшей ракеты X-101 воздушного базирования или американского «Томагавка», и обеспечивает в десятки раз большую дальность полета, которая практически неограниченная, – сказал Путин. – Низко летящая малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью и непредсказуемой траекторией полета является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО».

В конце 2017 года на Центральном полигоне РФ состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. «Видео, пожалуйста», – снова произнес президент.

Через пару секунд видеозапись камеры, очевидно, прикрепленной к ракете, сменяется суровой компьютерной графикой. Как в винтажной видеоигре, ракета летит над горами, траекторией повторяя очертание горного хребта. Затем вид из космоса. На земном шаре вспухают пузыри «рубежей противовоздушной обороны». Ракета обходит их по кривой.

«Поскольку дальность не ограничена, она может как угодно долго маневрировать, – говорил Путин. – Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится. Но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают».

На очень большой глубине

Дальше были беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине. «Знаете, я бы сказал – на очень большой глубине, – подчеркнул президент, – и на межконтинентальную дальность, со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей. Это просто фантастика».

Фантастику характеризуют низкая шумность, высокая маневренность, практическая неуязвимость для противника. По словам президента, средств, которые могут этим аппаратам противостоять, в мире не существует.

В декабре 2017 года полностью завершен многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для оснащения этого автономного необитаемого аппарата. Ядерная установка имеет уникально малые габариты. Объем в 100 раз меньше современных атомных подводных лодок, и в 200 раз меньшее время выхода на боевой режим, то есть на максимальную мощность.

На кадрах видеомоделирования неуязвимая и необитаемая подводная лодка рожает желтую торпеду с четырьмя винтами, потом еще одну. Торпеды плывут, как рыбы, закладывая зигзаги, одна взрывает вражеский корабль, вторая врезается в береговую линию с приземистыми строениями. В абсолютной тишине необитаемая подлодка уплывает вдаль.

Ни у подлодки, ни у шустрых, как рыбы, торпед пока нет имен. Президент предложил всем желающим попробовать эти имена придумать. Пока же они – просто крылатая ракета глобальной дальности и беспилотный подводный аппарат.

Гиперзвуковое оружие

Чтобы публика лучше осознала значимость следующего аппарата, Путин провел короткий ликбез: сверхзвуковая скорость измеряется махами, названными в честь австрийского ученого Эрнста Маха. Один мах — 1062 км в час на высоте 11 км. От одного до пяти махов — сверхзвук, от пяти и больше — гиперзвук.

«Обладание таким оружием, безусловно, дает серьезные преимущества в сфере вооруженной борьбы. Его мощь, могущество, как говорят военные эксперты, может быть огромным, а скорость делает ракеты неуязвимыми, противоракеты их просто не догоняют, – пояснил президент. – Понятно, почему ведущие армии мира стремятся обладать таким идеальным на сегодняшний день оружием. Уважаемые друзья! У России такое оружие есть».

Оно называется «высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс». Его испытания успешно завершены, с 1 декабря прошлого года он даже несет опытно-боевые дежурства на аэродромах Южного военного округа.

«Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, – сказал президент. – Мы назвали эту систему «Кинжал».

«Но и это еще не все»

Настоящим технологическим прорывом президент назвал создание ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком. Испытания его также успешно завершены. Путин напомнил, что еще в 2004 году после ряда испытаний Россия пыталась призвать к диалогу зарубежных партнеров.

«Нет, с нами никто не хотел разговаривать, нас никто не слушал, – произнес президент. – Послушайте сейчас».

Этим словам зал аплодировал 37 секунд, последние десять — стоя.

И вот новое видео, должное убедить, что Россию нужно слушать. Люди в белых халатах перемещают детали крылатого блока. Их лица заблерены. Выпущенный на свободу блок пылающим курсором уходит в космос.

Система может совершать полеты в плотных слоях атмосферы со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При этом она совершает глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте.

«Это делает ее абсолютно неуязвимой для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны, – рассказал Путин. – Использование композитных материалов позволило решить проблему длительного управляемого полета практически в условиях плазмообразования. Она идет к цели, как метеорит. Как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600 – 2000 градусов по Цельсию, крылатый блок при этом надежно управляется».

Президент уточняет, что «в силу понятных причин» сегодня нельзя показывать истинный внешний вид «этого изделия». «Но уверяю вас, все это есть в наличии и хорошо работает, – сказал Путин. – Более того, предприятия промышленности России приступили к серийному производству этой системы — этого еще одного нового вида стратегического оружия России. Мы назвали его «Авангард».

Да пребудет с нами сила

Финальным аккордом стало лазерное оружие. Выглядит так, как будто имперский шагоход согрешил с джедайским мечом. Эти боевые лазерные комплексы поступают в войска с прошлого года.

Им тоже можно придумать имя, президент разрешил.



Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»