Для сибирских холодов в Европе нет преград

Старая поговорка «готовь сани летом, а телегу - зимой» уже не очень актуальна - сани и телега могут потребоваться в любое время года, а скорее всего еще и лодка. Почему, пыталась понять «Фонтанка».

Сибирский антициклон, заморозивший Европу в конце февраля, вновь заставил дискутировать о том, что «глобального потепления» нет, а на глазах начинается «глобальное похолодание». Однако специалисты настроены не столь категорично, и не считают возможным верить во всевозможные апокалиптические прогнозы. Скорее всего нам будет просто сложнее жить — но это как раз нормально.

В XXI веке мы привыкли к уплотнению времени. 6 лет кажется огромным сроком, ведь в 2012 году, когда был предыдущий большой снегопад в Риме, у нас были смартфоны меньше, меньше скорость Интернета и еще особо не говорили про беспилотные автомобили и полеты поношенных автомобилей к Марсу. Это было еще до событий в Киеве и Крыму. В общем — какой-то другой мир.

Тем не менее – 6 лет, это совсем не так далеко как кажется. И в 2012 году в Европе так же были сильнейшие холода, Эйфелева башня обледенела, в Венеции замерзали каналы, волна холода перевалила через Пиринеи и пришла в северную Испанию. На Балканах морозы достигали минус 20 градусов.

А до этого морозы били по Европе в 2009 году, и тогда тоже говорили о «небывало холодной» зиме. Мало того, холода 2009 года вызвали массу исследований, которые были призваны объяснить, что происходит в Европе, и почему на фоне казалось бы подтвержденного «глобального потепления» накатывают такие вот «волны холода» из Сибири.

Наиболее популярным стало объяснение, предложенное специалистами Потсдамского института Владимиром Петуховым и Владимиром Семеновым, согласно которому потепление в Арктике приводит к сокращению плавующего льда. Обилие водной поверхности с относительно высокой температурой нагревает воздух. Он поднимается вверх. И это открывает дорогу очень холодному воздуху из Сибири, который «течет» к Европе через Арктику и субарктические территории России.

Эта теория в известной мере объясняет механизм прорывов холодного воздуха, но ничего не говорит о том, почему они происходили и ранее, когда значительного сокращения ледового покрова не наблюдалось. Тем не менее, в наиболее удаленной от Сибири Испании с 1975 года было зафиксировано 56 продолжительных "волн холода". С другой стороны, бывают и достаточно локальные похолодания — так например в январе 2017 года снег выпал в испанской Торревьехе, провинция Аликанте — впервые за 103 года.

Распространению холодного воздуха способствует и география Евразии. Уральские горы слишком низкие, чтобы быть серьезной преградой для воздушных масс из Восточной Сибири. По сути дела, этой преграды нет и в Европе. Остановить распространение холода могут лишь атлантические циклоны, что они неминуемо сделают в ближайшую неделю, и весна в Европе вернется в свои права.

Мало того, в Западной и Центральной Европе сравнительно недавно, то есть на протяжении человеческой жизни были повторяющиеся суровые зимы. Если же обратиться к письменной истории, то известно, как в начале 1310-х годов неожиданно стало холодать на огромном пространстве от Испании до Московии. Спустя сто лет снегопады в Италии стали считаться обычным делом для зимы.

Конец XVI и начало XVII века вновь ознаменовались усилением холодов. Однако к этому времени Европа уже стала адаптироваться к новым условиям — развивалось искусство отопления жилищ, люди привыкли к более теплой, хоть и тяжелой одежде. Это время, называемое «малым ледниковым периодом» продолжалось вплоть до начала XIX века, когда потихоньку началось робкое потепление.

Именно к тому времени относится начало изучения народных примет в России. И эти приметы, если попытаться вникнуть в их смысл, шокируют современников. Например, начало весны относили к весеннему Егорию – «В этот день сходит весна на землю». Это 6 мая по новому стилю. А осень наступала на Ильин день, 2 августа — говориться «На Илью до обеда — лето, после обеда — осень», «До Ильи мужик купается, а с Ильи с водой прощается» (цитата по книге А.Ермолова «Всенародный месяцеслов» из-во Сытина, 1901 г). А вот зима традиционно начиналась с Покрова, 14 октября – «На Покров земля снегом покрывается, морозом одевается».

К слову сказать, в 2010 году британская Daily Mail опубликовала подборку материалов о самых холодных зимах в Британии последних четырех столетий. В 1684 году на замерзшей Темзе четыре месяца шли ярмарки. Последняя ярмарка на льду прошла в 1814 году, но и весь XIX век в общем-то было зимой холодно. Очень холодной была зима в 1947 году, а в 1962-63 — весьма и весьма снежной. Так что и согреваемая Гольфстримом Британия тоже раньше мерзла.

Сегодня говорить об устойчивой снежной зиме в середине октября просто бессмысленно. Как и пытаться спрогнозировать погоду на следующий сезон, опираясь на приметы, которые безнадежно устарели, так как относятся к совершенно иной климатической реальности.

Ученые всего мира работают над созданием новых прогностических моделей, это одна из отраслей человеческого знания, где существует действительно глобальная кооперация. Но уже очевидно, что климатические изменения будут серьезно усложнять нашу жизнь, делая ее менее предсказуемой.

После жаркого лета 2010 года было много вопросов о том, как будет меняться климат. Признанные специалисты в области изменения климата Северного полушаря из Финского метеорологического института уже тогда говорили о потенциальном росте погодных аномалий и об увеличении их амплитуды. Профессор Хейкки Туоменвирта, ведущий специалист в области изменения климата, говорил, что теплые зимы в Европе не исключают резких похолоданий. Эти предсказания, как мы видим подтверждаются регулярно, но каждый раз СМИ снова пишут о «небывалых холодах».

Чиновники раз за разом, от Урала до Атлантики, говорят о неожиданных явлениях. Общественность им не верит, а журналисты напоминают, что научные предсказания подготовлены и в Евросоюзе, и в России — здесь в 2008 и 2014 годах были опубликованы открытые Доклады об изменении климата.

Однако не всё так просто. К сожалению, вся наша городская цивилизация построена на повторяемости событий и действий, и очень плохо приспособлена к явлениям случайным. Полным полно примеров, когда тот или иной муниципалитет после снежной зимы приобретал соответствующее снегоуборочное оборудование, которое стояло мертвым грузом в последующие годы. При повторе снежной зимы оно или уже было списано, или приходило в негодность. Городскому управлению проще ждать, когда природа очередной раз совершит кульбит и снега растопит неожиданный зимний дождь.

Старая поговорка «готовь сани летом, а телегу – зимой» уже не очень актуальна – сани и телега могут потребоваться в любое время года, а скорее всего еще и лодка. Если подобные погодные эксцессы будут происходить всё чаще — жизнь в Европе (до Урала) будет становиться всё дороже, поскольку придется закладывать в расходы и затраты на восполнение потерь в результате этих погодных невзгод, и страховые платежи, а также на строительство новых систем инфраструктуры — например незатапливаемые дороги-эстакады.

В ближайшую неделю, говорят метеорологи, ситуация будет возвращаться к «климатической норме». Но сказать, будут ли погодные эксцессы не то что летом — даже весной, очень проблематично — для учёных всего мира. И поэтому стоит перефразировать еще одну знаменитую мудрость древних, которая сейчас может звучать так – «хочешь тепла — готовься к морозу».

Константин Ранкс, специально для «Фонтанки.ру»