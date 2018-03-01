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Дороги
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01.03.2018 18:52

Смольный объявил конкурсы на ремонт дорог на почти 4 млрд рублей

Дирекция транспортного строительства объявила конкурсы на 5 лотов по ремонту дорог в Петербурге. Общая сумма разыгрываемых контрактов — 3 млрд 848 млн рублей. К пригородам приступят позже.

Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры 1 марта, на аукционы выставили укрупненные лоты. Юго-восточные районы разыгрывают по максимальной цене в 903 млн рублей,  северо-восточные районы –  997 млн руб., юго-западные — 730 млн руб., северо-западные районы – 999 млн рублей. Кроме того, отдельно выставили ремонт Невского проспекта за 219 млн. Итоги подведут в конце марта. 

К юго-восточным районам относят улицы Московского, Невского, Фрунзенского и Центрального районов. В частности, речь идет о Благодатной ул. от Московского пр. до Кубинской ул., пр. Космонавтов от ул. Типанова до Свирской ул., участках Кубинской ул., ул. Седова, Бухарестской ул., съезах с КАД по Софийской ул., наб. р. Фонтанки от ул. Чайковского до Бородинской ул., участке Владимирского пр., Шпалерной ул., Миллионной ул. и др. 

Северо-восток — это Выборгский, Калининский, Красногвардейский районы. В перечень адресов вошли пр. Художников, Суздальский проспект (от пр. Культуры до ул. Руставели), Свердловская и Арсенальная набережные, ш. Революции (от Пискаревского пр. до ул. Химиков). На юго-западе в адресном плане участки Английской наб., наб. Обводного канала, Садовой ул., Старо-Петергофского проспекта, ул. Труда, Сенная площадь в Адмиралтейском районе, часть Кадетской линии, Среднего и Малого проспектов в Василеостровском районе, Автомобильная ул. и пр. Стачек в Кировском районе. В северо-западных районах (Кронштадтском, Курортном, Приморском) работать будут на улице и площади Рошаля, Зеленогорском шоссе, участках Мебельной и Парашютной улиц, нечетной стороне наб. Черной речки, пр. Испытателей (от Богатырского пр. до Коломяжского пр.) и Яхтенной улице.

Работы на Невском разобьют на 2 этапа: от пл. Восстания до пл. Ал. Невского и от Адмиралтейского пр. до пл. Восстания. 

В ближайшее время будут объявлены конкурсы на ремонт дорог в пригородах Петербурга. Кроме того, планируется ремонт подъездных трасс к стадиону «Санкт-Петербург», а также реконструкция части трамвайной сети.

Всего Адресная программа включает работы на 94 объектах, еще по 2 объектам будут выполняться проектно-изыскательские работы. Ранее «Фонтанка» уже писала о том, как распределяются 5 млрд на ремонт дорог в 2018 году. 


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