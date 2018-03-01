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01.03.2018 18:40

Рядом с Летним садом спасали вмерзшую в лёд чайку

Отступившие от Петербурга морозы в первый день календарной весны вышли боком для задержавшейся у воды чайки. Попавшую в беду птицу доставили к врачам, не поскупившись на комфорт. 

Как сообщили «Фонтанке» в МЧС по Петербургу, звонок от встревоженных горожан поступил в 13.20 1 марта. Беспокойство вызвала судьба птицы, замеченной на льду Фонтанки рядом с Летним садом. То ли баклан, то ли чайка без движения сидела рядом с открытой водой и выбраться самостоятельно была не в состоянии. 

 

Чуть меньше двадцати минут потребовалось пожарному расчету, чтобы приехать на место и спустить к пострадавшей спасателей. Примерзшую ко льду чайку со всей осторожностью вырубили топориком и по всей процедуре без осмотра врачей в свободный полет решили не отпускать. В больницу птицу отправили на такси.

«Доставлена в медицинскую клинику, где находится под наблюдением опытных ветеринаров», – рассказали об итоге операции в МЧС.


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