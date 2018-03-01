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Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
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01.03.2018 18:34

BMW: Мы никогда не обещали победителям Олимпиады X6

В компании BMW прокомментировали информацию о том, что российским олимпийцам подарили не те машины. Ранее сообщалось, что золотые медалисты Олимпиады в Пхенчхане получат от Фонда поддержки олимпийцев России автомобили BMW X6, однако по факту спортсменам выдали BMW Х5.

«Мы до сих пор сами не поняли, откуда появилась информация о BMW X6. Изначально в заявке от Фонда поддержки олимпийцев России присутствовали только BMW Х5 и Х4 в двух комплектациях. Мы никогда не обещали Х6. Может, такая путаница произошла из-за того, что два года назад после Олимпиады в Рио вручали как раз Х6», – заявили «Фонтанке» в пресс-службе BMW Group Россия.

В компании подчеркнули, что Х6 и X5 xDrive30d – машины одного класса. Отличаются они, по сути, только внешне: Х6 более спортивная, а  X5 xDrive30d более классическая. «Практически одинаковые они и по техническим характеристикам – одни и те же моторы, платформы, и в интерьере они очень похожи. Цена, естественно, зависит от комплектации. Если посмотреть по конфигуратору на нашем сайте, базовый Х6 xDrive35i стоит 4,8 млн рублей, а Х5 с таким же мотором – 4 млн рублей», – пояснили «Фонтанке» в BMW Group Россия.


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