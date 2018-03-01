Песков: Путин «держал под своим контролем» разработку нового вооружения

Президент России Владимир Путин лично контролировал разработку новейшего вооружения, которое он представил во время послания Федеральному собранию.

Как пишет 1 марта «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин держал под своим контролем (разработку вооружения. — Прим. ред.)», — подчеркнул он.

Отметим, ранее о личном участии президента в создании нового вооружения рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Президент координировал и определял стратегические направления в вопросах разработки вооружения. Когда речь шла о коллективах конструкторов, могу вам рассказать о том, что он постоянно с ними контактирует, с главными конструкторами-разработчиками, и обсуждает вопросы развития новейших видов вооружения», — заявил он.