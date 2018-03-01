Песков: Путин «держал под своим контролем» разработку нового вооружения
Президент России Владимир Путин лично контролировал разработку новейшего вооружения, которое он представил во время послания Федеральному собранию.
Как пишет 1 марта «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин держал под своим контролем (разработку вооружения. — Прим. ред.)», — подчеркнул он.
Отметим, ранее о личном участии президента в создании нового вооружения рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Президент координировал и определял стратегические направления в вопросах разработки вооружения. Когда речь шла о коллективах конструкторов, могу вам рассказать о том, что он постоянно с ними контактирует, с главными конструкторами-разработчиками, и обсуждает вопросы развития новейших видов вооружения», — заявил он.
Справка:
В ходе послания Федеральному собранию 1 марта президент России Владимир Путин рассказал о создании в России новых систем вооружения — от подводного беспилотника до ракетной авиационной гиперзвуковой системы «Кинжал». Также он представил стратегический ракетный комплекс «Сармат», в презентации было показано, как ракеты достигают территории США.