Лопнувшая труба устроила под путепроводом в Автово паровую баню

Последствия коммунальной аварии на трубопроводе в Кировском районе Петербурга устраняют 1 марта. Автомобили преодолевают завесу пара, но местных жителей без тепла обещают не оставлять.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», в зоне ответственности которой находится прохудившаяся труба на дороге в Угольную гавань, 2, работы на месте происшествия планируется завершить в ближайшее время. В комитете по энергетике и инженерному обеспечению Смольного уточнили, что ремонтировать трубопровод будут больше суток. Диаметр поврежденной тепловой сети – 1200 миллиметров, по нормативу на ликвидацию такого дефекта отводится 30 часов. В настоящее время на месте работают три аварийные бригады, участок прорыва огражден, но движение не ограничено.

Попавшие в зону работ жилые дома от тепла и горячей воды не отключали – потребителей перевели на резервный источник. Закончить все работы обещают к 23:00 второго марта.