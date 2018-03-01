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01.03.2018 18:12

Лопнувшая труба устроила под путепроводом в Автово паровую баню

Последствия коммунальной аварии на трубопроводе в Кировском районе Петербурга устраняют 1 марта. Автомобили преодолевают завесу пара, но местных жителей без тепла обещают не оставлять. 

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», в зоне ответственности которой находится прохудившаяся труба на дороге в Угольную гавань, 2, работы на месте происшествия планируется завершить в ближайшее время. В комитете по энергетике и инженерному обеспечению Смольного уточнили, что ремонтировать трубопровод будут больше суток. Диаметр поврежденной тепловой сети – 1200 миллиметров, по нормативу на ликвидацию такого дефекта отводится 30 часов. В настоящее время на месте работают три аварийные бригады, участок прорыва огражден, но движение не ограничено.

 

Попавшие в зону работ жилые дома от тепла и горячей воды не отключали – потребителей перевели на резервный источник. Закончить все работы обещают к 23:00 второго марта.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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В пос. Новоселье открылась новая водонасосная станция и газовая котельная
Вложения в реконструкцию открывшейся насосной станции составили более 130 млн рублей. Затраты на модернизацию газовой котельной составили более 51 млн рублей. Это средства инвесторов, которые осуществляют застройку поселка Новоселье в рамках проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
26.02.2018 17:25
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 2»
На полгода ранее запланированного срока ООО «Терминал-Ресурс» ввел ЖК в эксплуатацию
Фото предоставлено компанией Setl City
21.02.2018 20:00
В 6 секциях ЖК «Палацио» завершены монолитные работы
В ЖК бизнес-класса «Палацио», который Setl City возводит на 25-й линии Васильевского острова, полностью завершены монолитные работы в шести секциях корпусов первой очереди. Жилой комплекс вышел на уровень 10-го этажа. В ближайшее время будут достроены еще две секции.
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