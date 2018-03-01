Смольному удалось найти подрядчика для строительства парка Героев-Пожарных

Третья попытка городского правительства найти подрядчика для создания во Фрунзенском районе парка Героев-Пожарных увенчалась успехом, сообщает 1 марта комитет по благоустройству.

Контракт заключен с ООО «Профиль», стоимость — около 500 млн рублей. Проект разработало ООО «Миро Групп». Парк на Софийской улице займет площадь в 47 гектаров. Шесть прудов, детские площадки, теннисные корты, тренажеры, скейтпарк, велосипедные дорожки, дорожки для терренкура (лечебных пешеходных прогулок) — это еще не полный список развлечений будущих гостей зеленой зоны, говорят в комитете. Здесь же планируется летний кинотеатр. В парке обещают посадить 1700 молодых хвойных и лиственных деревьев, свыше 5000 кустарников, разбить цветники. Все работы должны быть закончены в октябре 2019-го.