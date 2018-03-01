Смольному удалось найти подрядчика для строительства парка Героев-Пожарных
Третья попытка городского правительства найти подрядчика для создания во Фрунзенском районе парка Героев-Пожарных увенчалась успехом, сообщает 1 марта комитет по благоустройству.
Контракт заключен с ООО «Профиль», стоимость — около 500 млн рублей. Проект разработало ООО «Миро Групп». Парк на Софийской улице займет площадь в 47 гектаров. Шесть прудов, детские площадки, теннисные корты, тренажеры, скейтпарк, велосипедные дорожки, дорожки для терренкура (лечебных пешеходных прогулок) — это еще не полный список развлечений будущих гостей зеленой зоны, говорят в комитете. Здесь же планируется летний кинотеатр. В парке обещают посадить 1700 молодых хвойных и лиственных деревьев, свыше 5000 кустарников, разбить цветники. Все работы должны быть закончены в октябре 2019-го.
Справка:
Заложили парк в 2014 году при участии губернатора Полтавченко: он же в 2015-м подписал распоряжение о присвоении зеленой зоне названия «парк Героев-Пожарных». Экологи и городские активисты не обошли проект вниманием. По их мнению, стройка может потревожить место обитания птиц — массово гнездящихся тут чаек, лысух, редких хохлатых черняти и чомги. На проходивших в ноябре 2016-го слушаниях по проекту нового парка экологи настаивали на проведении работ в период, не совпадающий со временем гнездования и выведения птенцов, а также просили сохранить растущие в парке деревья, так как многие из них не являются самосевными — это яблони, березы, вишни, ивы, тополя, ольхи, дуб, черемуха, клен.