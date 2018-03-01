СМИ: США перебрасывают в Сирию спецназ и бронетехнику

Американское командование отправило на военную базу в Сирию около 600 бойцов спецназа и бронетехнику. Об этом 1 марта сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что военных мобилизуют на базе Эт-Танф на юге страны, возле трехсторонней границы между Сирией, Ираком и Иорданией. В конце декабря прошлого года начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в интервью «Комсомольской правде» назвал американскую Эт-Танф местом подготовки боевиков.

Согласно разведданным, заявил он, бойцов натаскивают США, а целью отрядов является дестабилизация обстановки. Герасимов сообщал, что на Эт-Танфе могут находиться порядка 350 человек – «фактически ИГИЛ» (запрещенная в РФ террористическая организация).