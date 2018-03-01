Россиянам предложили два новых семиместных автомобиля – Lexus и Volkswagen

Компания Volkswagen 12 марта начнёт приём заказов на новый внедорожник Teramont, сообщает 1 марта пресс-служба компании.

Семиместный Teramont – самая большая модель в линейке марки, построенная на модульной платформе MQB. Для российского рынка предусмотрены четыре варианта комплектации.

Кроме того, Lexus начал российские продажи семиместной модификации кроссовера RX. Она получила приставку в названии 350L, а также отличается увеличенным объемом багажного отделения. Россиянам она предлагается в трёх версиях.

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