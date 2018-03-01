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01.03.2018 17:34

Россиянам предложили два новых семиместных автомобиля – Lexus и Volkswagen

Компания Volkswagen 12 марта начнёт приём заказов на новый внедорожник Teramont, сообщает 1 марта пресс-служба компании.

Семиместный Teramont – самая большая модель в линейке марки, построенная на модульной платформе MQB. Для российского рынка предусмотрены четыре варианта комплектации. 

Кроме того, Lexus начал российские продажи семиместной модификации кроссовера RX. Она получила приставку в названии 350L, а также отличается увеличенным объемом багажного отделения. Россиянам она предлагается в трёх версиях.

Об этих и других семиместных новинках читайте на «Водителе Петербурга»


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29.01.2018 12:47
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По информации УК “Новоселья”, долгожданный надземный переход Красносельского шоссе начали обшивать панелями. Сдать в эксплуатацию конструкцию предполагается весной этого года. Изюминкой перехода станут современные лифты OTIS, которыми позволят пользоваться конструкцией и людям с ограниченными возможностями.
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25.01.2018 18:46
Открыты продажи паркинга в корпусе 4.11 квартала Галактика от Эталон ЛенСпецСМУ
Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 4.11 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит рядом с наб. Обводного канала и Московским проспектом, на территории бывшей Варшавской железной дороги.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.01.2018 15:49
"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
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