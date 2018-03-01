Матч «Зенит» – «Динамо» перенесли на месяц из-за выборов президента

Стала известна дата и время проведения перенесенного матча 23-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» – «Динамо». Как сообщает 1 марта пресс-служба петербургской команды, игра пройдет 18 апреля, начало в 19:30.

Изначально встреча должна была состояться 18 марта, в день выборов президента России. Министерство внутренних дело посчитало это не очень безопасной идеей и обратилось в Российскую футбольную премьер-лигу с просьбой о переносе игр 23-го тура.

Напомним, «Зенит» после 20 туров чемпионата России занимает второе место с 37 очками. На первом – «Локомотив» с 45 очками.