В метро за год обнаружили почти 150 тысяч запрещенных предметов

Еще
03:54 02.03.2018
Пришлите свою новость!
01:41
Ленин и Махно сразятся на презентациях в Петербурге
01:30
Mnogoznaal расскажет языческую сказку
01:22
В Петербурге налетчики замаскировали свой автомобиль под BMW светской львицы
01:12
Группа Katatonia везёт в Петербург меланхолию и надежду
00:58
Расстрелянная в Петербурге Audi перевозила 2,5 млн
00:45
Петербургские приставы заставили автомобилистку выплатить компенсацию сбитому ребенку
00:37
Госдеп США одобрил продажу Украине 210 комплексов Javelin
00:31
Пентагон уверяет, что уничтожит российские гиперзвуковые ракеты при помощи спутников
00:20
В перестрелке на севере Петербурга убит человек
00:16
Посольство РФ в США предложило американцам дать имя новейшему российскому оружию
00:03
Британский министр обороны: Россия выбрала дорогу эскалации и провокаций
01/03
США обвиняют Россию в нарушении международных договоров
01/03
Главком ВМФ РФ: Российский подводный беспилотник неуязвим
01/03
Госдепу США не понравилось новейшее оружие Путина: Это безрассудное поведение
01/03
Минобороны саботирует приказ Путина о выборе названия для нового оружия
01/03
Jaguar раскрывает карты в соцсетях
01/03
СКА сыграет в первом раунде плей-офф с «Северсталью»
01/03
Тренер Загитовой и Медведевой рассказала об отношении к русским на Олимпиаде
01/03
На Академии имени Вагановой повесили мемориальную доску Мариусу Петипа
01/03
Ученые выяснили, как прикосновения любимого человека влияют на боль
01/03
В Тибете произошло землетрясение
01/03
Здание Левашовского хлебозавода реконструируют на миллиард
01/03
Пентагон: Готовы защитить свою страну, что бы ни случилось
01/03
Автор названия «мост Кадырова» обучает школьников «полемизировать» с иностранцами
01/03
На юге Петербурга 178 домов ждут ремонта лопнувшей трубы
01/03
SRV ищет покупателя на «Жемчужную плазу»
01/03
Рабочие СМУ-11 решили не останавливать проходку до "Горного института"
01/03
Обвиняемый в покушении на главного медика УФСИН давал 500 тысяч за свое освобождение
01/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 1 марта
01/03
Пожар на Бухарестской локализован
01/03
«Командой спасения-2017» назвали врачей, спасавших жертв теракта в петербургском метро
01/03
Очевидцы: На Бухарестской полыхает квартира
01/03
11 глав муниципалитетов и подведомственных им организаций заподозрили в коррупции
01/03
Из-за ДТП, в котором мужчина лишился ног, на КАД выросла пробка в 10 км
01/03
Глава комтранса просит обеспечить явку на выборы, чтобы «устоять перед нападками США»
01/03
Автомобиль бизнесмена в Петербурге расстрелян из BMW светской львицы с Рублевки
01/03
Весеннее обострение: на 2-м Муринском мужчина «подрался» сначала с «ГАЗелью», а потом с её водителем
01/03
Смольный объявил конкурсы на ремонт дорог на почти 4 млрд рублей
01/03
Минкульт поделился с СПЧ пиратской ссылкой на «Смерть Сталина»
01/03
Рядом с Летним садом спасали вмерзшую в лёд чайку
01/03
BMW: Мы никогда не обещали победителям Олимпиады X6
01/03
Песков: Путин «держал под своим контролем» разработку нового вооружения
01/03
Лопнувшая труба устроила под путепроводом в Автово паровую баню
01/03
Эксперты: современные технологии автотранспорта пока не угрожают нефтянке
01/03
Смольному удалось найти подрядчика для строительства парка Героев-Пожарных
01/03
Трубу с канализацией в Сланцах подожгли, чтобы спасти
01/03
СМИ: США перебрасывают в Сирию спецназ и бронетехнику
01/03
Россиянам предложили два новых семиместных автомобиля – Lexus и Volkswagen
01/03
Матч «Зенит» – «Динамо» перенесли на месяц из-за выборов президента
01/03
В метро за год обнаружили почти 150 тысяч запрещенных предметов
01/03
Школьник, распыливший баллончик на протестной акции, получил год условно
01/03
В метрополитене Петербурга объяснили падение пассажиропотока апрельским терактом
01/03
Шойгу: Новые истребители Су-57 прошли обкатку в Сирии и станут «сюрпризом для наших коллег»
01/03
Шевчук прокатился по Петроградской стороне в новом клипе ДДТ
01/03
Вооружившись мачете, петербуржец защищал свой автомобиль от детсадовцев
01/03
СМИ: Сделка между «Роснефтью» и китайцами откладывается из-за «экономических преступлений»
01/03
Очевидцы рассказывают пугающие подробности ДТП на КАД
01/03
В 2018 году Петербург закупит 22 состава метро
01/03
«СаМИ-2017»: «Фонтанка» - лучшее сетевое издание, Денис Коротков — журналист года
01/03
Минфин успокоил: расходы на оборонку расти не будут
01/03
Эдуарда Успенского не пригласили на премьеру новых серий «Простоквашино»
01/03
Сурков предложил назвать новую систему российского вооружения «Гиви» в честь погибшего ополченца
01/03
Салон цветов оштрафовали за стеклянную пристройку к Даче Салтыковых
01/03
В Москве выборы совместят с диагностикой рака
01/03
В Минкомсвязи придумали, как обложить доходы майнеров налогом
01/03
Леса с фонарика Исаакия снимут к ЧМ-2018
01/03
Лукашенко о запрете в России на белорусское молоко: «Мы просто терпеть это не будем»
01/03
Путин: Сдержать Россию санкциями не удалось, оставляем за собой право на использование ядерного оружия
01/03
Депутат Слуцкий, попавший в секс-скандал, уснул во время послания Путина
01/03
СМИ: Звягинцев снимет триллер для Paramount в России
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
01.03.2018 17:21

В метро за год обнаружили почти 150 тысяч запрещенных предметов

При досмотре пассажиров метрополитена за год выявлено 146 тысяч предметов, провоз которых запрещен или ограничен. Дополнительную проверку провели 27 млн раз.

Как рассказал 1 марта главный инженер Петербургского метрополитена Андрей Павлов, в полтора раза выросло число постоянно дежурящих инспекторов. Дополнительный досмотр прошли 27 млн человек (3,7%), а 16,9 млн проверили с помощью специального оборудования. Среди запрещенных предметов можно отметить боевое (82) и  охотничье (855) огнестрельное оружие, различные виды холодного (почти 900), а также травматическое (758 единиц).

Службу контроля заменили службой транспортной безопасности в начале сентября. Необходимость в новой структуре возникла в связи с изменениями в нормативах по безопасности, внесенными в документы транспортной инфраструктуры после теракта, совершенного в метро 3 апреля. 

Тогда смертник привел в действие в вагоне на перегоне между «Сенной» и «Технологическим институтом» взрывное устройство. Погибли 15 человек, пострадали более ста. Метрополитен с тех пор разыграл несколько конкурсов на аттестацию порядка 1700 сотрудников службы транспортной безопасности подземки.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
фото предоставлено компанией АО «ГК «Эталон»
27.02.2018 10:33

Первый бетон залит в фундамент ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»

26 февраля 2018 года на строительной площадке жилого комплекса Fusion прошел традиционный для компании «Эталон ЛенСпецСМУ» праздник первого бетона
УК «Новоселье»
26.02.2018 12:30

Квартал “Дельта”: завершены работы по заполнению оконных проемов

Четвертая очередь строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” находится в высокой стадии готовности
Магазин "Кей"
26.02.2018 10:00

Как правильно повесить телевизор: советы специалистов компании КЕЙ

Подвешенный на стене телевизор – это отличный способ сэкономить свободное пространство и разбавить дизайн Вашего интерьера. Вместе со специалистами компании КЕЙ разберемся, как же правильно вешать телевизор и какие типы креплений использовать
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На Академии имени Вагановой повесили мемориальную доску Мариусу Петипа
«Фонтанка» за 60 секунд — 1 марта
Рядом с Летним садом спасали вмерзшую в лёд чайку
Смольному удалось найти подрядчика для строительства парка Героев-Пожарных
В метро за год обнаружили почти 150 тысяч запрещенных предметов
В метрополитене Петербурга объяснили падение пассажиропотока апрельским терактом
В 2018 году Петербург закупит 22 состава метро
«СаМИ-2017»: «Фонтанка» - лучшее сетевое издание, Денис Коротков — журналист года
Салон цветов оштрафовали за стеклянную пристройку к Даче Салтыковых
С Петербурга сняли оранжевый уровень опасности. Колесов признался, что недооценил морозы
Левашовский хлебозавод перепридумают хипстеры
«Чижик» полетает даром
«Театральную» топят в забастовке
Частная или государственная школа: что выбрать?
Паркингов много, а паркуются - где хотят
Как Lada ушла в отрыв
«Подорожник» не выпускают из-под земли
Двадцать веков истории. Как петербургский фестиваль реконструкции становится туристическим брендом
6 вопросов о погоде - с ответами
К борьбе за «Красный Бор» подключились финны
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Первый Ангел вострубил. Как соцсети поняли послание Путина

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

«Командой спасения-2017» назвали врачей, спасавших жертв теракта в петербургском метро

Павел Грудинин, фото - Светлана Холявчук/Интерпресс

Почему Грудинин ушел с дебатов и когда вернется. У него на это пять причин

Новости компаний
фото предоставлено компанией АО «ГК «Эталон»
27.02.2018 10:33
Первый бетон залит в фундамент ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»
26 февраля 2018 года на строительной площадке жилого комплекса Fusion прошел традиционный для компании «Эталон ЛенСпецСМУ» праздник первого бетона
УК «Новоселье»
26.02.2018 12:30
Квартал “Дельта”: завершены работы по заполнению оконных проемов
Четвертая очередь строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” находится в высокой стадии готовности
Магазин "Кей"
26.02.2018 10:00
Как правильно повесить телевизор: советы специалистов компании КЕЙ
Подвешенный на стене телевизор – это отличный способ сэкономить свободное пространство и разбавить дизайн Вашего интерьера. Вместе со специалистами компании КЕЙ разберемся, как же правильно вешать телевизор и какие типы креплений использовать
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
22.02.2018 12:10
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону. Выполнение регулярных полетов по этим маршрутам планируется с 1 июля 2018 года
УК «Новоселье»
21.02.2018 12:19
Получить информацию о КОТ “Новоселье: городские кварталы” поможет чат-бот
Потенциальные покупатели жилья в крупномасштабном проекте, реализующемся в пос.Новоселье, могут узнать всю интересующуюся информацию, не выходя из дома, при помощи современных ИТ-технологий.
Магазин "Кей"
20.02.2018 15:50
Праздничный ажиотаж в КЕЙ: выгодные скидки к 23 февраля и 8 марта
Все еще не знаете, чем порадовать своих родных и близких на приближающиеся праздники? Магазин КЕЙ дарит от 8 до 23 % баллами практически на весь ассортимент товаров. Чем не подарок для любимых покупателей?
Фотографии из личного архива Мохунова В.Ю.
20.02.2018 13:35
Flowers* F42 выводит цветочный бизнес в элитный район Санкт-Петербурга
Флористическая компания F42 открывает цветочный салон на ул. Вязовая, д.8 на входной группе нового супермаркета «Лэнд» в окружении большого количества элитной застройки Крестовского острова
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
19.02.2018 10:40
Билеты на летние рейсы «Уральских авиалиний» подешевели на 30%
«Билеты в лето» - скидки до 30% от авиакомпании на вылеты с 1 марта по 28 октября
фото: Сергей Мендельсон
16.02.2018 17:40
АКАР раздал премии самым эффективным маркетологам
Награды Национальной премии бизнес-коммуникаций АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) вручили лучшим маркетологам 15 февраля. Впервые самым эффективным директором по маркетингу стал сотрудник музея – Дарья Котова из музея «Гараж»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.02.2018 13:50
«Победа» начинает выполнять международные рейсы из Пулково
17 февраля авиакомпания «Победа» начинает летать по своему первому международному направлению из аэропорта «Пулково» - в Кельн. 18 февраля начнутся полеты по еще одному международному маршруту – в Пизу
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.