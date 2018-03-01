В метро за год обнаружили почти 150 тысяч запрещенных предметов
При досмотре пассажиров метрополитена за год выявлено 146 тысяч предметов, провоз которых запрещен или ограничен. Дополнительную проверку провели 27 млн раз.
Как рассказал 1 марта главный инженер Петербургского метрополитена Андрей Павлов, в полтора раза выросло число постоянно дежурящих инспекторов. Дополнительный досмотр прошли 27 млн человек (3,7%), а 16,9 млн проверили с помощью специального оборудования. Среди запрещенных предметов можно отметить боевое (82) и охотничье (855) огнестрельное оружие, различные виды холодного (почти 900), а также травматическое (758 единиц).
Службу контроля заменили службой транспортной безопасности в начале сентября. Необходимость в новой структуре возникла в связи с изменениями в нормативах по безопасности, внесенными в документы транспортной инфраструктуры после теракта, совершенного в метро 3 апреля.
Тогда смертник привел в действие в вагоне на перегоне между «Сенной» и «Технологическим институтом» взрывное устройство. Погибли 15 человек, пострадали более ста. Метрополитен с тех пор разыграл несколько конкурсов на аттестацию порядка 1700 сотрудников службы транспортной безопасности подземки.