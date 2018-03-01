В Петербурге «прокурор» на Range Rover пообещал сгноить мешавших ему пешеходов

Дорожным инцидентом с прокурорским оттенком отметился центр Петербурга. Водитель на внедорожнике материл пешеходов и именем ведомства Юрия Чайки обещал им непростую жизнь.

Как стало известно «Фонтанке» 1 марта, накануне днем молодая пара переходила улицу Восстания на перекрестке с Саперным переулком. По дороге, не сбавляя скорость, несся черный Range Rover. Пара сделала шаг назад, но иномарка чиркнула о ногу пешехода. Задетая дверь требовала немедленного осмотра, судя по всему, и водитель затормозил.

Из автомобиля вышел невысокий мужчина. След ноги расстроил его.

«Ты мне вмятину сделал!» – оперативно перешел он на повышенный тон. Хотя, может, просто хотел перекричать поток машин.

Часть диалога попала на видео. Водитель Range Rover уверенным жестом вынул из внутренного кармана удостоверение, раскрыл и захлопнул: «Прокуратура, Центральный район! Нападение на сотрудника! Оружие есть? Запрещенные предметы, колюще-режущие?»

Казалось, человек-прокурор хотел всего и сразу. Девушка пыталась напомнить ему причину встречи: «Вы нас чуть не сбили на пешеходном переходе, мы еле увернулись».

Но человек-прокурор бередил свою рану, разглядывая потертость снова и снова и переходя на площадный русский: «Смотри, что он сделал, – обращался он к своему пассажиру. – Тварь. Тварюга. Я тебя сгною, мне хватит одного дня тебя сгноить. Идиоты такие, с Украины приехали. Ты адекватен бить по машине?»

Ему парировали: «А людей давить на переходе?»

Не дождавшись полицию, человек-прокурор уехал. «Фонтанка» связалась с пешеходами. Мужчина подтвердил, что водитель Range Rover представился именно сотрудником из Центрального района.

«На удостоверении был триколор и надпись «Прокуратура». Больше я ничего не успел прочитать», – уточнил собеседник. Зовут его Виктор.

Часть инцидента была записана девушкой на видео, оно доступно в Youtube. «Фонтанка» не смогла опознать в водителе иномарки прокурорского сотрудника.

По информации нашего издания, 250-сильный Range Rover 2016 года выпуска принадлежит жительнице Петербурга. Но ездит на нем и мужчина. Мы набрали номер 50-летнего Андрея Ольшанского. Он заверил корреспондента, что накануне отсутствовал в городе и к инциденту отношения не имеет. Разговор можно было заканчивать, если бы не инициативность Андрея Евгеньевича. Он начал интересоваться обстоятельствами инцидента на Восстания, признался, что автомобилем с госномерами, читаемыми в видеозаписи, пользуется. Встревожился, не объявлена ли иномарка в розыск за оставление места ДТП, и предложил:

«Давайте встретимся».

Мы пригласили Ольшанского в редакцию, он нас — к подъезду № 6 здания УФСБ Петербурга и области на Литейном проспекте. А потом выдал: «В случае публикации недостоверных данных вам может грозить ответственность как административная, так и уголовная. Я к вам приеду, представлюсь. Удостоверение покажу. Может быть, этот документ являлся ДОПом, на самом деле».

Мы переспросили.

«Документом оперативного прикрытия, – великодушно расшифровал Андрей Евгеньевич. – Я к вам подъеду, не переживайте. Публикация для вас может быть чревата».

После этой фразы телефон Ольшанского отключился, в редакции он не появился. С его страницы в Facebook смотрит человек, удивительно похожий на водителя с Восстания.

По данным «Фонтанки», Ольшанский к прокуратуре отношения не имеет. Числится учредителем трех юридических лиц: «Ольшанский заповедник», «Фортуна-С» и «Снарк». Все они ликвидированы. Телефон Ольшанского попадается в объявлениях о сдаче недвижимости в аренду.

Александр Ермаков, "Фонтанка.ру"