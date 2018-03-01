Школьник, распыливший баллончик на протестной акции, получил год условно

Тверской районный суд Москвы приговорил Михаила Галяшкина к году лишения свободы условно. Его обвиняли в насилии над полицейским (ч. 1 ст. 318 УК РФ) во время митинга 12 июня 2017 года.

Как сообщает 1 марта «Медиазона», суд счел смягчающими обстоятельствами признание вины, а также несовершеннолетний возраст Галяшкина на момент совершения правонарушения (сейчас ему 18 лет). Прокурор просила приговорить его к полутора годам колонии.

По версии следствия, 12 июня 2017 года на антикоррупционном митинге в Москве Галяшкин распылил перцовый газ из баллончика в глаза бойцу Росгвардии Лукьянчуку. Сам Лукьянчук в суде Галяшкина не опознал. Согласно заключению медиков, полученные травмы здоровью гвардейца не навредили. Михаил Галяшкин сам признал вину еще на первом заседании суда, однако заявил, что сделал это для защиты митингующих от бойцов Росгвардии, которые проводили жесткие задержания.