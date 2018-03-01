В метрополитене Петербурга объяснили падение пассажиропотока апрельским терактом

Петербургский метрополитен в прошлом году перевез на 1,9 процента пассажиров меньше, чем в позапрошлом. В подземке одной из причин назвали теракт на подъезде к станции «Технологический институт».

Как рассказал на коллегии комтранса главный инженер Петербургского метрополитена Андрей Павлов, за год подземкой воспользовались 726,5 млн человек. Говоря о падении пассажиропотока, Павлов объяснил его общей тенденцией по росту популярности наземного транспорта, ремонтом станции «Лесная», а также апрельским терактом в метро.

Глава комитета по транспорту Смольного Александр Головин заявил, что главное – это обеспечивать бесперебойное движение. В 2017 году поступило более 7 тысяч сообщений о бесхозных предметах в метро, из которых более 3 тысяч привели к сбоям в расписании.

Теракт на перегоне между «Сенной» и «Технологическим институтом» произошел 3 апреля 2017 года. В результате взрыва погибли 15 человек, пострадали более ста. После этого в метро усилили меры безопасности, а на ряде станций был временно внедрен сплошной досмотр пассажиров.

Станцию метро «Лесная» открыли 23 декабря 2017 года после 11-месячного ремонта. В процессе утеплили вестибюль, заменили облицовочный камень, устранили течь на наклонном ходе и провели капремонт эскалаторов. Кроме того, появились дополнительные двери для инвалидов-колясочников и интеллектуальная система видеонаблюдения. На этот период для пассажиров ввели временный автобусный маршрут №1МА, который курсировал между «Лесной» и «Выборгской». Также продлили маршруты автобусов №60 и №240Б, трамвая №61.