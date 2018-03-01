Шойгу: Новые истребители Су-57 прошли обкатку в Сирии и станут «сюрпризом для наших коллег»

Новые российские истребители Су-57 прошли программу испытаний в Сирии за 2 дня. Неделю назад они вернулись в Россию, заявил 1 марта министр обороны Сергей Шойгу.

Как пишет РБК, Шойгу надеется, что полный цикл испытаний Су-57 пройдет до конца 2018 года. «И это будет еще одним сюрпризом для наших коллег», – заключил министр обороны России.

Напомним, первые сообщения о прибытии на авиабазу Хмеймим российских истребителей пятого поколения появились 22 февраля. Источник РБК в военном министерстве говорил, что самолёты появились в ответ на полёт американских стелс-истребителей. http://www.fontanka.ru/2018/02/26/006/

Отметим, свое заявление Сергей Шойгу сделал после послания Владимира Путина Федеральному собранию, значительная часть которого была посвящена новому российскому вооружению.