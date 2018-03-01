Вооружившись мачете, петербуржец защищал свой автомобиль от детсадовцев

Нервный водитель не выдержал стресса от соседства с детским садиком и побежал разгонять детвору с помощью не игрушечного оружия. В объявленной войнушке никто не пострадал, но организатору придётся ответить за эмоциональный порыв по-взрослому.

Как рассказали в прокуратуре Петербурга 1 марта, почти месяц назад, 2 февраля 2018 года, на площадку детского сада №1 (12-я линия Васильевского острова) нагрянул мужчина с мачете. Размахивая холодным оружием, он угрожал убийством детям и воспитателям.

По информации комитета образования Смольного, раздражение вызвало соседство автомобиля агрессора с детской площадкой. Даже ограждение не помешало выместить злость.

«Дети находились на территории сада, мужчина и его автомобиль — снаружи. Мужчина потребовал, чтобы воспитатель отвел детей в другое место, чтобы малыши гуляли подальше от его автомобиля. На место событий вызвали полицию», — отметили чиновники.

В отношении озлобленного водителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, в прокуратуре посчитали забор у садика недостаточным для обеспечения безопасности и указали на отсутствие видеонаблюдения за всей территорией учреждения. По данным фактам прокуратура внесла представление администрации Василеостровского района.