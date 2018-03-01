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01.03.2018 16:20

СМИ: Сделка между «Роснефтью» и китайцами откладывается из-за «экономических преступлений»

Председателя совета директоров китайской CEFC China Energy Е Цзяньминя подозревают в совершении экономических преступлений. Компания еще в сентябре 2017-го договорилась о приобретении 14,16% акций «Роснефти». 

Об этом 1 марта пишет Reuters со ссылкой на свои источники. В самой CEFC отказались комментировать эту информацию. Издание уточняет, что из-за расследования может быть отложена на неопределенный срок сделка с «Роснефтью». Пресс-секретарь российской нефтяной компании Михаил Леонтьев заявил: «Мы ничего не знаем (про это следствие), и нас это не касается, сделка не наша, было бы глупо комментировать эту информацию».

Напомним, в сентябре 2017 года CEFC China Energy договорилась о покупке 14,16% акций «Роснефти» у швейцарского консорциума Glencore и Суверенного фонда Катара за 9,1 млрд долларов.

Как пишет Reuters, у китайской компании есть проблемы с задолженностью. Общий размер непогашенных займов CEFC превышал 9,5 млрд долларов в конце прошлого года. Более половины этой суммы компания задолжала Китайскому банку развития. Возможно, расследование китайских властей связано именно с этими кредитами.


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Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», сообщает о расширении партнерской программы с Райффайзенбанком и включении новостроек четвертой очереди ЖК «Юнтолово» в список аккредитованных объектов
АО «ГК «Эталон»
28.02.2018 19:20
ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще одним банком
ПАО «Банк Уралсиб» аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
28.02.2018 16:07
Энергетики МРСК Северо-Запада проводят тренировки на избирательных участках
На территории ответственности МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») находится более 4 тысяч избирательных участков, резервных пунктов для голосования и избирательных комиссий. Энергетики отвечают за надежное и бесперебойное электроснабжение всех этих объектов во время подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
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