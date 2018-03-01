СМИ: Сделка между «Роснефтью» и китайцами откладывается из-за «экономических преступлений»

Председателя совета директоров китайской CEFC China Energy Е Цзяньминя подозревают в совершении экономических преступлений. Компания еще в сентябре 2017-го договорилась о приобретении 14,16% акций «Роснефти».

Об этом 1 марта пишет Reuters со ссылкой на свои источники. В самой CEFC отказались комментировать эту информацию. Издание уточняет, что из-за расследования может быть отложена на неопределенный срок сделка с «Роснефтью». Пресс-секретарь российской нефтяной компании Михаил Леонтьев заявил: «Мы ничего не знаем (про это следствие), и нас это не касается, сделка не наша, было бы глупо комментировать эту информацию».

Напомним, в сентябре 2017 года CEFC China Energy договорилась о покупке 14,16% акций «Роснефти» у швейцарского консорциума Glencore и Суверенного фонда Катара за 9,1 млрд долларов.

Как пишет Reuters, у китайской компании есть проблемы с задолженностью. Общий размер непогашенных займов CEFC превышал 9,5 млрд долларов в конце прошлого года. Более половины этой суммы компания задолжала Китайскому банку развития. Возможно, расследование китайских властей связано именно с этими кредитами.