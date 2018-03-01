В 2018 году Петербург закупит 22 состава метро

План закупок подвижного состава для метрополитена на 2018 год составляет 22 состава, или 168 вагонов. В прошлом году составов было больше, но они были короче.

О планируемом объеме закупок рассказал 1 марта глава комитета по транспорту Александр Головин на отраслевой коллегии. В 2017 году для подземки приобрели 23 состава, или 144 вагона.

Напомним, в ноябре 2017 года конкурс на поставку семи составов за 4 млрд рублей выиграл «Вагонмаш». Новые поезда будут ходить на Невско-Василеостровской линии. Судя по календарному плану, четыре шестивагонных состава привезут в 2018 году, три — в 2019-м.

Закупки автобусов в этом году сократятся с 200 единиц до 66, троллейбусов — с 91 до 30, и трамваев — с 29 до 6.

Бюджет комитета в 2017-м выполнен на 98,1% (42,9 млрд из 43,7 млрд рублей). В 2016 году показатель был выше — 99%. По словам Головина, снижение связано с задержками в поставках троллейбусов с увеличенным автономным ходом со стороны «Тролза Маркет».