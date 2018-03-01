«СаМИ-2017»: «Фонтанка» - лучшее сетевое издание, Денис Коротков — журналист года

Итоги неформального журналистского голосования «СаМИ-2017», в котором принимали участие сотрудники СМИ, подвели 1 марта в Петербурге. «Фонтанка» победила в двух номинациях, еще в двух наши коллеги заняли второе место.

Победителей выбирали открыто на странице «выборов» в Facebook. В номинации «Журналист года» первое место занял корреспондент «Фонтанки» Денис Коротков, за него проголосовало 36 голосов. Второе место – у Дианы Качаловой («Новая газета», 28 голосов). Третье – у Ирины Панкратовой (экс- «Деловой Петербург», 19 голосов).

Победила «Фонтанка» и в голосовании за лучшее сетевое издание/информационное агентство года. На втором месте с разрывом в 15 голосов – DP.ru (20 голосов). По 12 голосов получили «Бумага» и MR7 (третье место).

В номинации «Событие года» победил проект «МедиаФан», участники которого сами предложили отметить «Развитие сообщества» (34 голоса). Второе место занял конфликт Евгения Вышенкова («Фонтанка») с полпредством по Северо-Западу (32 голоса) после публикации о краже сейфа из ведомственного здания.

На третье место медиасообщество поставило продажу «Делового Петербурга» бизнесмену Григорию Березкину (27 голосов).

Как и год назад, лучшим фотокорреспондентом 2017 года назван Александр Петросян, второе место у Ксении Потеевой («Фонтанка»). На третьем оказался Давид Френкель.

Среди печатных изданий первые три места заняли сразу четыре коллектива: золото — у «Делового Петербурга» (33 голоса). Второе место разделили издание АЖУРа «Город-812» и «Новая газета» (по 18 голосов). Замыкают тройку «Санкт-Петербургские ведомости».

«Радиостанцией года» коллеги назвали «Эхо Петербурга». На втором месте - «Бизнес-ФМ».

«Телеканал года» третий год подряд – НТВ-Петербург (19 голосов). Второе и третье места, соответственно, у канала «Санкт-Петербург» (10 голосов) и «78» (7 голосов).