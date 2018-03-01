Минфин успокоил: расходы на оборонку расти не будут

После подробного рассказа президента о разработках нового вооружения во время его послания к Федеральному собранию 1 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что военные новинки по бюджету России не ударят.

«Президент недавно утвердил госпрограмму вооружений. Все то, что сегодня было показано, – это было сделано за счет тех ресурсов, которые выделялись в предыдущие годы», – цитирует главу Минфина «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС.

Силуанов объяснил, что новые задачи, о которых говорил Владимир Путин, уже заложены в утвержденную госпрограмму. Соответственно, новое оружие не ляжет бременем на казну и не потребует дополнительных расходов.

1 марта в послании Федеральному собранию Владимир Путин не только рассказал, но и показал стратегический комплекс «Сармат». Продемонстрированные на видео виртуальные ракеты с «ядерной начинкой» долетели до территории США. Системы противоракетной обороны, по его словам, против «Сармата» бесполезны.

Напомним, в декабре прошлого года правительство РФ одобрило проект гособоронзаказа. На перевооружение армии и флота в течение девяти лет собираются выделить 19 трлн рублей.