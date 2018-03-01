Сурков предложил назвать новую систему российского вооружения «Гиви» в честь погибшего ополченца

Помощник президента России Владислав Сурков собирается принять участие в конкурсе на название новой системы российского вооружения.

Как пишет 1 марта Russia Today со ссылкой на РИА Новости, Сурков вспомнил о погибшем на Донбассе ополченце Михаиле Толстых. «Я хочу принять участие (в конкурсе. — Прим. ред.) на название систем вооружения. «Гиви», потому что есть такой герой Донбасса», – приводит издание слова помощника президента России.

Напомним, командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (позывной «Гиви») погиб в Макеевке 8 февраля 2017 года. По его кабинету был произведен выстрел из реактивного огнемета «Шмель».

Отметим, в ходе послания Федеральному собранию 1 марта президент России Владимир Путин рассказал о создании в России новых систем вооружения — от подводного беспилотника до ракетной авиационной гиперзвуковой системы «Кинжал». Также он представил стратегический ракетный комплекс «Сармат», в презентации было показано, как ракеты достигают территории США.