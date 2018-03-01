Салон цветов оштрафовали за стеклянную пристройку к Даче Салтыковых

Незаконное увеличение площадей торговой точки обернулось штрафом для хозяев бизнеса в Приморском районе Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы 1 марта, салон цветов «Надежда» арендовал один из служебных корпусов объекта культурного наследия «Дача Салтыковых» (улица Савушкина, 8). Хозяева бизнеса провели незаконную перепланировку и возвели стеклянную пристройку. Работы не согласовали с КГИОП.

В отношении генерального директора и компании прокуратура возбудила административное дело по ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия). По результатам рассмотрения материалов юридическое лицо оштрафовано на 50 тысяч рублей, руководителю внесено предупреждение.

В итоге директор «Надежды» направил в КГИОП необходимую документацию для согласования размещения пристройки.

Каменная дача, принадлежавшая в прошлом княгине Е. П. Салтыковой, – один из немногих сохранившихся в Петербурге образцов загородной постройки середины XIX века. Его вместе со служебными корпусами построили в 40-е годы. Комплекс в стиле неоготики располагается рядом с метро «Черная речка»: когда станцию строили, дачу использовали как прорабскую. Потом она пустовала. В 1991 – 1996 годы фирма «Бурда моден» восстановила памятник русского зодчества в первозданном виде, в 2007-м особняк продали этой компании. Но речь идет лишь об основном здании — служебные постройки по-прежнему арендуют различные фирмы.