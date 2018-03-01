В Минкомсвязи придумали, как обложить доходы майнеров налогом

Министерство коммуникации и связи предложило создать специальную биржу по обмену добытой криптовалюты на обычные деньги. Предполагается, что это сделает майнинг прозрачным для государства.

Как сообщает 1 марта «Коммерсант» со ссылкой на заявление заместителя министра связи Алексея Козырева, создание такой биржи включено в законопроект о цифровых активах, который в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

«Мы предложили создать площадку, условно говоря, биржу, на которой можно было бы намайненные криптоактивы превратить в фиатную валюту, соответственно, задекларировать доход и уплатить с него налоги», – объяснил Козырев. По его словам, это сделает майнинг (вычисление криптовалют на IT-оборудовании ) в России максимально прозрачным для государства.

Кроме того, в законопроекте предусмотрено отделение мелкорозничной деятельности по майнингу от промышленной, для которой хотят установить технические требования по обеспечению безопасности.

Ранее сообщалось, что закон, регулирующий рынок криптовалют в России, доработают к июлю 2018 года. В Центробанке считают, что майнинг криптовалют должен быть зарегистрирован как вид деятельности юридических лиц и частных предпринимателей, но при этом регулирование не должно «убить основы предпринимательства».