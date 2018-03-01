Лукашенко о запрете в России на белорусское молоко: «Мы просто терпеть это не будем»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ответить на запрет в России белорусского молока.

Как сообщает 1 марта агентство «БелТА», Лукашенко поручил разобраться с проблемой вице-премьеру Михаилу Русому. «Хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем. Потому что меня спецслужбы информируют, что завезли (в Россию. – Прим. ред.) из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко (это их дело), появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко», – цитирует издание слова белорусского президента.

«Мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком», – подытожил Лукашенко.

Напомним, Россельхознадзор обещает с 6 марта ввести временный запрет на импорт белорусского молочного сырья. Ограничения касаются молока и сливок (пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом), сухих молока и сливок, молочной сыворотки, в том числе сухой, а также концентрата сывороточного и молочного белка. В качестве официальной причины ограничений называется «небезопасность» белорусской молочной продукции, а вовсе не ее дешевизна.