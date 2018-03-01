Четвертая очередь ЖК «Юнтолово» аккредитована еще одним банком

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», сообщает о расширении партнерской программы с Райффайзенбанком и включении новостроек четвертой очереди ЖК «Юнтолово» в список аккредитованных объектов.

Строящиеся корпуса 4-й очереди жилого комплекса «Юнтолово» в Приморском районе включены в партнерскую программу «Главстрой-СПб» и Северо-Западного регионального центра Райффайзенбанка. В рамках соглашения размер ставки составляет от 9,5% годовых. Первоначальный взнос – от 15% от стоимости приобретаемого жилья. Срок кредита – от 1 года до 30 лет. Сумма кредита от 500 000 рублей РФ до 26 000 000 рублей РФ.

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Четвертая очередь ЖК «Юнтолово» состоит из 7-ми четырехэтажных корпусов, выполненных в стилистике голландской архитектуры. Общая площадь домов составляет 31 391 кв. м. Из окон большинства квартир открываются живописные виды на Юнтоловский заказник. Во дворах домов будут высажены деревья, организованы зоны отдыха, оборудованы детские и спортивные площадки. Плановый срок передачи ключей – 4-й квартал 2019 года.

На сегодняшний день в четвертой очереди ЖК «Юнтолово» в продаже находится 383 квартиры. Их площадь варьируется от 31,8 до 58,7 кв. м. Предложение включает одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, как классических планировок, так и популярного среди покупателей евроформата с просторной кухней-гостиной и уютными спальнями.

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

Справка о компании «Главстрой-СПб»

ЖК «Юнтолово» - застройщик ООО "Главстрой-СПб", разрешение на строительство проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/