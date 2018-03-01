Путин: Сдержать Россию санкциями не удалось, оставляем за собой право на использование ядерного оружия

После часового рассказа о новинках военной отрасли во время послания к Федеральному собранию 1 марта Владимир Путин предложил международным партнерам сесть за стол переговоров.

«Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно садиться за стол переговоров и вместе думать над новой системой развития цивилизации. Все эти предложения остаются в силе. Политика России никогда не будет опираться на мнение об исключительности», — сказал президент. И уточнил: «В нашей военной доктрине Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие в ответ на агрессию».

Отметим, 12 февраля Пентагон обнародовал свою новую ядерную доктрину. Одним из основных соперников США в ней указана Россия. В документе прописано право Вашингтона применить ядерное оружие в случае нападения на Соединенные Штаты или их союзников.

Путин упомянул об ограничительных мерах по отношению к России со стороны США: «Сдержать Россию, в том числе ее военную мощь, санкциями не удалось», – заявил президент. Глава государства завершил своё выступление словами о том, что «Россия шла, идет и будет идти своим уверенным курсом».

Послание к Федеральному собранию длилось 1 час 57 минут. В первой половине президент затронул вопросы социальной сферы — в частности, пообещал россиянам долгую жизнь «80+», предрёк повсеместный быстрый Интернет к 2024 году, а также заявил, что Россия обогнала СССР по урожаю.

Вторая часть выступления (около 50 минут) была посвящена вопросам оборонки. Рассказы о разработках нового вооружения глава государства подкрепил видеороликами, на которых представлены полеты ядерных ракет до территории США.