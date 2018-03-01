Левашовский хлебозавод перепридумают хипстеры

Еще
03:52 02.03.2018
Пришлите свою новость!
01:41
Ленин и Махно сразятся на презентациях в Петербурге
01:30
Mnogoznaal расскажет языческую сказку
01:22
В Петербурге налетчики замаскировали свой автомобиль под BMW светской львицы
01:12
Группа Katatonia везёт в Петербург меланхолию и надежду
00:58
Расстрелянная в Петербурге Audi перевозила 2,5 млн
00:45
Петербургские приставы заставили автомобилистку выплатить компенсацию сбитому ребенку
00:37
Госдеп США одобрил продажу Украине 210 комплексов Javelin
00:31
Пентагон уверяет, что уничтожит российские гиперзвуковые ракеты при помощи спутников
00:20
В перестрелке на севере Петербурга убит человек
00:16
Посольство РФ в США предложило американцам дать имя новейшему российскому оружию
00:03
Британский министр обороны: Россия выбрала дорогу эскалации и провокаций
01/03
США обвиняют Россию в нарушении международных договоров
01/03
Главком ВМФ РФ: Российский подводный беспилотник неуязвим
01/03
Госдепу США не понравилось новейшее оружие Путина: Это безрассудное поведение
01/03
Минобороны саботирует приказ Путина о выборе названия для нового оружия
01/03
Jaguar раскрывает карты в соцсетях
01/03
СКА сыграет в первом раунде плей-офф с «Северсталью»
01/03
Тренер Загитовой и Медведевой рассказала об отношении к русским на Олимпиаде
01/03
На Академии имени Вагановой повесили мемориальную доску Мариусу Петипа
01/03
Ученые выяснили, как прикосновения любимого человека влияют на боль
01/03
В Тибете произошло землетрясение
01/03
Здание Левашовского хлебозавода реконструируют на миллиард
01/03
Пентагон: Готовы защитить свою страну, что бы ни случилось
01/03
Автор названия «мост Кадырова» обучает школьников «полемизировать» с иностранцами
01/03
На юге Петербурга 178 домов ждут ремонта лопнувшей трубы
01/03
SRV ищет покупателя на «Жемчужную плазу»
01/03
Рабочие СМУ-11 решили не останавливать проходку до "Горного института"
01/03
Обвиняемый в покушении на главного медика УФСИН давал 500 тысяч за свое освобождение
01/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 1 марта
01/03
Пожар на Бухарестской локализован
01/03
«Командой спасения-2017» назвали врачей, спасавших жертв теракта в петербургском метро
01/03
Очевидцы: На Бухарестской полыхает квартира
01/03
11 глав муниципалитетов и подведомственных им организаций заподозрили в коррупции
01/03
Из-за ДТП, в котором мужчина лишился ног, на КАД выросла пробка в 10 км
01/03
Глава комтранса просит обеспечить явку на выборы, чтобы «устоять перед нападками США»
01/03
Автомобиль бизнесмена в Петербурге расстрелян из BMW светской львицы с Рублевки
01/03
Весеннее обострение: на 2-м Муринском мужчина «подрался» сначала с «ГАЗелью», а потом с её водителем
01/03
Смольный объявил конкурсы на ремонт дорог на почти 4 млрд рублей
01/03
Минкульт поделился с СПЧ пиратской ссылкой на «Смерть Сталина»
01/03
Рядом с Летним садом спасали вмерзшую в лёд чайку
01/03
BMW: Мы никогда не обещали победителям Олимпиады X6
01/03
Песков: Путин «держал под своим контролем» разработку нового вооружения
01/03
Лопнувшая труба устроила под путепроводом в Автово паровую баню
01/03
Эксперты: современные технологии автотранспорта пока не угрожают нефтянке
01/03
Смольному удалось найти подрядчика для строительства парка Героев-Пожарных
01/03
Трубу с канализацией в Сланцах подожгли, чтобы спасти
01/03
СМИ: США перебрасывают в Сирию спецназ и бронетехнику
01/03
Россиянам предложили два новых семиместных автомобиля – Lexus и Volkswagen
01/03
Матч «Зенит» – «Динамо» перенесли на месяц из-за выборов президента
01/03
В метро за год обнаружили почти 150 тысяч запрещенных предметов
01/03
Школьник, распыливший баллончик на протестной акции, получил год условно
01/03
В метрополитене Петербурга объяснили падение пассажиропотока апрельским терактом
01/03
Шойгу: Новые истребители Су-57 прошли обкатку в Сирии и станут «сюрпризом для наших коллег»
01/03
Шевчук прокатился по Петроградской стороне в новом клипе ДДТ
01/03
Вооружившись мачете, петербуржец защищал свой автомобиль от детсадовцев
01/03
СМИ: Сделка между «Роснефтью» и китайцами откладывается из-за «экономических преступлений»
01/03
Очевидцы рассказывают пугающие подробности ДТП на КАД
01/03
В 2018 году Петербург закупит 22 состава метро
01/03
«СаМИ-2017»: «Фонтанка» - лучшее сетевое издание, Денис Коротков — журналист года
01/03
Минфин успокоил: расходы на оборонку расти не будут
01/03
Эдуарда Успенского не пригласили на премьеру новых серий «Простоквашино»
01/03
Сурков предложил назвать новую систему российского вооружения «Гиви» в честь погибшего ополченца
01/03
Салон цветов оштрафовали за стеклянную пристройку к Даче Салтыковых
01/03
В Москве выборы совместят с диагностикой рака
01/03
В Минкомсвязи придумали, как обложить доходы майнеров налогом
01/03
Леса с фонарика Исаакия снимут к ЧМ-2018
01/03
Лукашенко о запрете в России на белорусское молоко: «Мы просто терпеть это не будем»
01/03
Путин: Сдержать Россию санкциями не удалось, оставляем за собой право на использование ядерного оружия
01/03
Депутат Слуцкий, попавший в секс-скандал, уснул во время послания Путина
01/03
СМИ: Звягинцев снимет триллер для Paramount в России
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
01.03.2018 19:51

Левашовский хлебозавод перепридумают хипстеры

Левашовский хлебозавод все-таки станет музеем блокады, как этого давно хотели сами блокадники, не слишком лояльные к новому музею на Смольной набережной. Но придумывать этот музей будут их правнуки.
Левашовский хлебозавод перепридумают хипстеры
Елена Зеликова/"Фонтанка.ру"

Решать, каким станет уже третий музей блокады в городе, если считать действующую экспозицию в Соляном переулке, будет креативный класс — бывшие создатели модного пространства «Тайга». Как именно собираются возрождать к жизни здание, построенное в 1930 – 1933 годах, строители из группы RBI первого марта рассказали публике. Музей будет устроен рядом с будущим жильем, которое также будет возводить RBI.

Глава компании Эдуард Тиктинский полагает, что у государства не должно быть «монополии» на блокаду. А значит, бывшее хлебное производство — теперь региональный памятник — может стать неким «неофициальным» местом блокадной памяти. И одновременно – общественным пространством и культурным центром. Осталось только убедить петербургских музейщиков, что и такой музей имеет право на жизнь.

Здание хлебозавода досталось RBI вместе с арендованным в 2016 году у ОАО «Хлеб» участком в квартале между Большой Зелениной и Барочной улицами. В мае прошлого года стало известно, что девелопер готовится построить здесь несколько жилых корпусов бизнес-класса (около 20 тысяч кв. м). Арендодатель, ОАО «Хлеб», связано с АО «Пекарь», с которым RBI тоже связывают деловые отношения. Недавно стало известно о строительстве жилого дома на арендованном у «Пекаря» участке на 11-й Красноармейской. 

Как указано в акте историко-культурной экспертизы на сайте КГИОП, для стройки RBI расчистит площадку — снесет около 15 зданий вокруг завода. Эти строения, согласно выводам экспертизы, не входят в границы объекта культурного наследия, утвержденные в том же 2016 году. Экспертизу выполнял НИиПИ «Спецреставрация». 

Фото: скриншот из акта историко-культурной экспертизы проекта

Владения RBI – это очерченный пунктиром участок. Что касается завода, то его признали памятником в 2012 году. Как говорят в RBI, ранее, в 1996-м, старое производство было кардинально перестроено. Стройка продолжалась вокруг завода и в следующие лет 15, и сейчас памятник плотно «обложен» позднейшими сооружениями. Ценности в них застройщик не видит и планирует создать здесь открытое общественное пространство — с бывшим хлебозаводом, который превратят в культурный центр с музейной составляющей. Площадь, которую занимает сейчас бывшее производство вместе с поздними пристройками, уменьшится, таким образом, до границ территории памятника (см. схему).

скриншот из акта историко-культурной экспертизы проекта

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Сейчас территория хлебозавода полностью закрыта для посторонних. «Мы хотим открыть его полностью для всех горожан и создать интерактивную площадку для общения и развития, – объясняет директор по маркетингу Группы RBI Михаил Гущин. – Не стандартную музейную площадку, где ничего не происходит, а место, где рождаются идеи, где можно гулять, слушать лекции, общаться. И чтобы тут сохранялась «память места» – блокадная тема и тема хлебного производства».

Весь проект (жилье и музей) обойдется холдингу в 3,5 – 4 млрд рублей, заявил глава холдинга Эдуард Тиктинский. Один миллиард из этих четырех инвестор планирует потратить исключительно на Левашовский хлебозавод, его ремонт и наполнение новым содержанием. Из этого миллиарда, в свою очередь, 90 миллионов вложат в создание общественного пространства и зеленой зоны вокруг памятника. Когда именно застройщик выйдет на стройплощадку, в RBI пока не говорят.

Архитектуру для нового жилого комплекса придумал Евгений Герасимов. По его словам, в домах разместят квартиры от 50 до 150 кв. м, этажность намеренно сделана ниже верхнего норматива, все выдержано в спокойной «монотонной» стилистике, чтобы дома послужили фоном для Левашовского. «Не нужно брать много на себя. Бриллиант здесь уже есть, ему нужна достойная оправа. Все основные виды на памятник, которые сейчас не существуют, раскрыть, – так описал свою задачу Герасимов, – и сделать максимально уместный, тактичный проект». 

Елена Зеликова

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Куратором проекта переустройства старого здания и его окружения застройщик выбрал компанию Genius Loci, соучредителем которой является известный в городе создатель креативных пространств Марк Калинин, один из творцов пространства «Тайга», проработавшего в особняке на углу Дворцовой набережной и Мошкова переулка шесть благополучных лет. В сентябре 2017 года модную хипстерскую «Тайгу» сменили другие арендаторы. А ее создатели заявили, что подыщут для своего детища другое место. Однако теперь, судя по масштабу замыслов застройщика, времени на это у Калинина не останется: согласно проекту, в будущем культурном центре кроме музейной части будут обустроены лекционный зал, детские мастер-классы, книжный магазин, кафе. Любопытно, что кирпичную трубу завода тоже сохранят и превратят в арт-объект.

Елена Зеликова

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

В программах культурного центра уже готовы участвовать историк архитектуры Вадим Басс — с лекциями, Виктория Ильюшкина – автор одной из последних видеозаписей работающего Левашовского хлебозавода, журналист и сценарист Мария Тарнавская, Дмитрий Симановский с проектом «Мастерская литературного перевода». Художник Людмила Белова, куратор выставки «Тихие голоса» в Петропавловской крепости, посвященной осмыслению блокады средствами современного искусства, будет заниматься блокадной экспозицией. 

Впрочем, ее наполнение пока находится на начальной стадии обдумывания, заявил «Фонтанке» Марк Калинин. Как представляют себе блокадную память представители креативного класса, петербуржцы увидят через несколько лет: только замысел будет разрабатываться и дополняться два-три года, сообщил он. «Людмила Белова — пока единственная, с кем мы успели договориться, но мы будем привлекать максимально всех, и сотрудничать надеемся и с музеем в Соляном переулке, и с новым, если получится, – пояснил он. – С архивом еще подружиться нужно. Мы не противопоставляем себя никому. Мы выступаем здесь как продюсеры, наверное, а не музееведы и не историки». 

А Евгений Герасимов рассказал, что девелопер предполагает создать очень современный интерактивный музей блокады, и это, как он считает, правильно. «Некоторые говорят: "Вот не надо нам ваше 3D, ваши мультики, поставьте там кусочек хлеба, и мы будем на него молиться". А я считаю, что девелопер идет в ногу со временем. Только то, что будет приспосабливаться ко времени, шагнет в будущее», – уверен он. 

Сам Эдуард Тиктинский, впрочем, не согласен, что Левашовский, отданный создателям креативных пространств, обретет хипстерские черты и станет скорее модным местом, чем «местом памяти» с соответствующей атмосферой. По его словам, концепция не исключает и традиционных музейных элементов. В любом случае сама идея отдать старое здание в руки молодой, но доказавшей свою жизнеспособность команды – выигрышный репутационный шаг и правильный ход для создания общегородского центра притяжения. По крайней мере так считают ряд опрошенных «Фонтанкой» PR-экспертов. 

«Необязательно, чтобы любая память о блокаде была огосударствлена, – считает глава RBI. – Кто сказал, что государственный музей или вообще кто-то имеет приоритет, чтобы сказать, как что должно быть? Это память горожан, частные инициативы, разветвленная активность. И так эта история будет работать по-живому, без официоза. Живая память должна быть выражена по-разному». 

Левашовский хлебозавод перепридумают хипстеры

Отметим, что в конце января застройщик сделал шаг, мягко говоря, не совсем обычный для девелоперов: Тиктинский и Герасимов отправились представлять проект обустройства Левашовского, в том числе блокадного музея, на градозащитном вечере петербургского ВООПИиК. Но, как рассказали «Фонтанке» градозащитники, эта, пожалуй, единственная в своем роде попытка наладить диалог оказалась не слишком удачной. Застройщик и архитектор представили «блокадную часть» обновленного Левашовского как «музей нового типа», со всеми интерактивными новшествами. В ответ на что получили волну неодобрения. Так, замдиректора Эрмитажа Алексей Богданов заявил, что игровые формы в подобном музее неприемлемы, такая экспозиция, уверен он, должна быть очень классической. В пользу подлинных артефактов и документов высказалась и заместитель завкафедрой музейного дела и охраны памятников СПбГУ Антонина Никонова. Профессор РГПУ имени Герцена Ольга Сапанжа заявила об опасности клиповых образов, которые вместо ощущения достоверности порождают исторические мифы. А директор музея на Пряжке «А музы не молчали» Ольга Прутт заявила, что молодежь вполне способна воспринимать традиционный предметный музей. 

В общем, диалога не получилось, хотя глава RBI обещал подумать над тем, как сделать музей более классическим. Тем интереснее перспективы для 30-летнего Марка Калинина, чье новое детище должно будет убедить в своей ценности все повидавших петербургских музейных «зубров».

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
фото предоставлено компанией АО «ГК «Эталон»
27.02.2018 10:33

Первый бетон залит в фундамент ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»

26 февраля 2018 года на строительной площадке жилого комплекса Fusion прошел традиционный для компании «Эталон ЛенСпецСМУ» праздник первого бетона
УК «Новоселье»
26.02.2018 12:30

Квартал “Дельта”: завершены работы по заполнению оконных проемов

Четвертая очередь строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” находится в высокой стадии готовности
Магазин "Кей"
26.02.2018 10:00

Как правильно повесить телевизор: советы специалистов компании КЕЙ

Подвешенный на стене телевизор – это отличный способ сэкономить свободное пространство и разбавить дизайн Вашего интерьера. Вместе со специалистами компании КЕЙ разберемся, как же правильно вешать телевизор и какие типы креплений использовать
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На Академии имени Вагановой повесили мемориальную доску Мариусу Петипа
«Фонтанка» за 60 секунд — 1 марта
Рядом с Летним садом спасали вмерзшую в лёд чайку
Смольному удалось найти подрядчика для строительства парка Героев-Пожарных
В метро за год обнаружили почти 150 тысяч запрещенных предметов
В метрополитене Петербурга объяснили падение пассажиропотока апрельским терактом
В 2018 году Петербург закупит 22 состава метро
«СаМИ-2017»: «Фонтанка» - лучшее сетевое издание, Денис Коротков — журналист года
Салон цветов оштрафовали за стеклянную пристройку к Даче Салтыковых
С Петербурга сняли оранжевый уровень опасности. Колесов признался, что недооценил морозы
Левашовский хлебозавод перепридумают хипстеры
«Чижик» полетает даром
«Театральную» топят в забастовке
Частная или государственная школа: что выбрать?
Паркингов много, а паркуются - где хотят
Как Lada ушла в отрыв
«Подорожник» не выпускают из-под земли
Двадцать веков истории. Как петербургский фестиваль реконструкции становится туристическим брендом
6 вопросов о погоде - с ответами
К борьбе за «Красный Бор» подключились финны
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Первый Ангел вострубил. Как соцсети поняли послание Путина

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

«Командой спасения-2017» назвали врачей, спасавших жертв теракта в петербургском метро

Павел Грудинин, фото - Светлана Холявчук/Интерпресс

Почему Грудинин ушел с дебатов и когда вернется. У него на это пять причин

Новости компаний
фото предоставлено компанией АО «ГК «Эталон»
27.02.2018 10:33
Первый бетон залит в фундамент ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»
26 февраля 2018 года на строительной площадке жилого комплекса Fusion прошел традиционный для компании «Эталон ЛенСпецСМУ» праздник первого бетона
УК «Новоселье»
26.02.2018 12:30
Квартал “Дельта”: завершены работы по заполнению оконных проемов
Четвертая очередь строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” находится в высокой стадии готовности
Магазин "Кей"
26.02.2018 10:00
Как правильно повесить телевизор: советы специалистов компании КЕЙ
Подвешенный на стене телевизор – это отличный способ сэкономить свободное пространство и разбавить дизайн Вашего интерьера. Вместе со специалистами компании КЕЙ разберемся, как же правильно вешать телевизор и какие типы креплений использовать
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
22.02.2018 12:10
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону. Выполнение регулярных полетов по этим маршрутам планируется с 1 июля 2018 года
УК «Новоселье»
21.02.2018 12:19
Получить информацию о КОТ “Новоселье: городские кварталы” поможет чат-бот
Потенциальные покупатели жилья в крупномасштабном проекте, реализующемся в пос.Новоселье, могут узнать всю интересующуюся информацию, не выходя из дома, при помощи современных ИТ-технологий.
Магазин "Кей"
20.02.2018 15:50
Праздничный ажиотаж в КЕЙ: выгодные скидки к 23 февраля и 8 марта
Все еще не знаете, чем порадовать своих родных и близких на приближающиеся праздники? Магазин КЕЙ дарит от 8 до 23 % баллами практически на весь ассортимент товаров. Чем не подарок для любимых покупателей?
Фотографии из личного архива Мохунова В.Ю.
20.02.2018 13:35
Flowers* F42 выводит цветочный бизнес в элитный район Санкт-Петербурга
Флористическая компания F42 открывает цветочный салон на ул. Вязовая, д.8 на входной группе нового супермаркета «Лэнд» в окружении большого количества элитной застройки Крестовского острова
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
19.02.2018 10:40
Билеты на летние рейсы «Уральских авиалиний» подешевели на 30%
«Билеты в лето» - скидки до 30% от авиакомпании на вылеты с 1 марта по 28 октября
фото: Сергей Мендельсон
16.02.2018 17:40
АКАР раздал премии самым эффективным маркетологам
Награды Национальной премии бизнес-коммуникаций АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) вручили лучшим маркетологам 15 февраля. Впервые самым эффективным директором по маркетингу стал сотрудник музея – Дарья Котова из музея «Гараж»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.02.2018 13:50
«Победа» начинает выполнять международные рейсы из Пулково
17 февраля авиакомпания «Победа» начинает летать по своему первому международному направлению из аэропорта «Пулково» - в Кельн. 18 февраля начнутся полеты по еще одному международному маршруту – в Пизу
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.