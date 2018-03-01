Левашовский хлебозавод перепридумают хипстеры

Левашовский хлебозавод все-таки станет музеем блокады, как этого давно хотели сами блокадники, не слишком лояльные к новому музею на Смольной набережной. Но придумывать этот музей будут их правнуки.

Решать, каким станет уже третий музей блокады в городе, если считать действующую экспозицию в Соляном переулке, будет креативный класс — бывшие создатели модного пространства «Тайга». Как именно собираются возрождать к жизни здание, построенное в 1930 – 1933 годах, строители из группы RBI первого марта рассказали публике. Музей будет устроен рядом с будущим жильем, которое также будет возводить RBI.

Глава компании Эдуард Тиктинский полагает, что у государства не должно быть «монополии» на блокаду. А значит, бывшее хлебное производство — теперь региональный памятник — может стать неким «неофициальным» местом блокадной памяти. И одновременно – общественным пространством и культурным центром. Осталось только убедить петербургских музейщиков, что и такой музей имеет право на жизнь.

Здание хлебозавода досталось RBI вместе с арендованным в 2016 году у ОАО «Хлеб» участком в квартале между Большой Зелениной и Барочной улицами. В мае прошлого года стало известно, что девелопер готовится построить здесь несколько жилых корпусов бизнес-класса (около 20 тысяч кв. м). Арендодатель, ОАО «Хлеб», связано с АО «Пекарь», с которым RBI тоже связывают деловые отношения. Недавно стало известно о строительстве жилого дома на арендованном у «Пекаря» участке на 11-й Красноармейской.

Как указано в акте историко-культурной экспертизы на сайте КГИОП, для стройки RBI расчистит площадку — снесет около 15 зданий вокруг завода. Эти строения, согласно выводам экспертизы, не входят в границы объекта культурного наследия, утвержденные в том же 2016 году. Экспертизу выполнял НИиПИ «Спецреставрация».

Фото: скриншот из акта историко-культурной экспертизы проекта

Владения RBI – это очерченный пунктиром участок. Что касается завода, то его признали памятником в 2012 году. Как говорят в RBI, ранее, в 1996-м, старое производство было кардинально перестроено. Стройка продолжалась вокруг завода и в следующие лет 15, и сейчас памятник плотно «обложен» позднейшими сооружениями. Ценности в них застройщик не видит и планирует создать здесь открытое общественное пространство — с бывшим хлебозаводом, который превратят в культурный центр с музейной составляющей. Площадь, которую занимает сейчас бывшее производство вместе с поздними пристройками, уменьшится, таким образом, до границ территории памятника (см. схему).

Сейчас территория хлебозавода полностью закрыта для посторонних. «Мы хотим открыть его полностью для всех горожан и создать интерактивную площадку для общения и развития, – объясняет директор по маркетингу Группы RBI Михаил Гущин. – Не стандартную музейную площадку, где ничего не происходит, а место, где рождаются идеи, где можно гулять, слушать лекции, общаться. И чтобы тут сохранялась «память места» – блокадная тема и тема хлебного производства».

Весь проект (жилье и музей) обойдется холдингу в 3,5 – 4 млрд рублей, заявил глава холдинга Эдуард Тиктинский. Один миллиард из этих четырех инвестор планирует потратить исключительно на Левашовский хлебозавод, его ремонт и наполнение новым содержанием. Из этого миллиарда, в свою очередь, 90 миллионов вложат в создание общественного пространства и зеленой зоны вокруг памятника. Когда именно застройщик выйдет на стройплощадку, в RBI пока не говорят.

Архитектуру для нового жилого комплекса придумал Евгений Герасимов. По его словам, в домах разместят квартиры от 50 до 150 кв. м, этажность намеренно сделана ниже верхнего норматива, все выдержано в спокойной «монотонной» стилистике, чтобы дома послужили фоном для Левашовского. «Не нужно брать много на себя. Бриллиант здесь уже есть, ему нужна достойная оправа. Все основные виды на памятник, которые сейчас не существуют, раскрыть, – так описал свою задачу Герасимов, – и сделать максимально уместный, тактичный проект».

Куратором проекта переустройства старого здания и его окружения застройщик выбрал компанию Genius Loci, соучредителем которой является известный в городе создатель креативных пространств Марк Калинин, один из творцов пространства «Тайга», проработавшего в особняке на углу Дворцовой набережной и Мошкова переулка шесть благополучных лет. В сентябре 2017 года модную хипстерскую «Тайгу» сменили другие арендаторы. А ее создатели заявили, что подыщут для своего детища другое место. Однако теперь, судя по масштабу замыслов застройщика, времени на это у Калинина не останется: согласно проекту, в будущем культурном центре кроме музейной части будут обустроены лекционный зал, детские мастер-классы, книжный магазин, кафе. Любопытно, что кирпичную трубу завода тоже сохранят и превратят в арт-объект.

В программах культурного центра уже готовы участвовать историк архитектуры Вадим Басс — с лекциями, Виктория Ильюшкина – автор одной из последних видеозаписей работающего Левашовского хлебозавода, журналист и сценарист Мария Тарнавская, Дмитрий Симановский с проектом «Мастерская литературного перевода». Художник Людмила Белова, куратор выставки «Тихие голоса» в Петропавловской крепости, посвященной осмыслению блокады средствами современного искусства, будет заниматься блокадной экспозицией.

Впрочем, ее наполнение пока находится на начальной стадии обдумывания, заявил «Фонтанке» Марк Калинин. Как представляют себе блокадную память представители креативного класса, петербуржцы увидят через несколько лет: только замысел будет разрабатываться и дополняться два-три года, сообщил он. «Людмила Белова — пока единственная, с кем мы успели договориться, но мы будем привлекать максимально всех, и сотрудничать надеемся и с музеем в Соляном переулке, и с новым, если получится, – пояснил он. – С архивом еще подружиться нужно. Мы не противопоставляем себя никому. Мы выступаем здесь как продюсеры, наверное, а не музееведы и не историки».

А Евгений Герасимов рассказал, что девелопер предполагает создать очень современный интерактивный музей блокады, и это, как он считает, правильно. «Некоторые говорят: "Вот не надо нам ваше 3D, ваши мультики, поставьте там кусочек хлеба, и мы будем на него молиться". А я считаю, что девелопер идет в ногу со временем. Только то, что будет приспосабливаться ко времени, шагнет в будущее», – уверен он.

Сам Эдуард Тиктинский, впрочем, не согласен, что Левашовский, отданный создателям креативных пространств, обретет хипстерские черты и станет скорее модным местом, чем «местом памяти» с соответствующей атмосферой. По его словам, концепция не исключает и традиционных музейных элементов. В любом случае сама идея отдать старое здание в руки молодой, но доказавшей свою жизнеспособность команды – выигрышный репутационный шаг и правильный ход для создания общегородского центра притяжения. По крайней мере так считают ряд опрошенных «Фонтанкой» PR-экспертов.

«Необязательно, чтобы любая память о блокаде была огосударствлена, – считает глава RBI. – Кто сказал, что государственный музей или вообще кто-то имеет приоритет, чтобы сказать, как что должно быть? Это память горожан, частные инициативы, разветвленная активность. И так эта история будет работать по-живому, без официоза. Живая память должна быть выражена по-разному».

Отметим, что в конце января застройщик сделал шаг, мягко говоря, не совсем обычный для девелоперов: Тиктинский и Герасимов отправились представлять проект обустройства Левашовского, в том числе блокадного музея, на градозащитном вечере петербургского ВООПИиК. Но, как рассказали «Фонтанке» градозащитники, эта, пожалуй, единственная в своем роде попытка наладить диалог оказалась не слишком удачной. Застройщик и архитектор представили «блокадную часть» обновленного Левашовского как «музей нового типа», со всеми интерактивными новшествами. В ответ на что получили волну неодобрения. Так, замдиректора Эрмитажа Алексей Богданов заявил, что игровые формы в подобном музее неприемлемы, такая экспозиция, уверен он, должна быть очень классической. В пользу подлинных артефактов и документов высказалась и заместитель завкафедрой музейного дела и охраны памятников СПбГУ Антонина Никонова. Профессор РГПУ имени Герцена Ольга Сапанжа заявила об опасности клиповых образов, которые вместо ощущения достоверности порождают исторические мифы. А директор музея на Пряжке «А музы не молчали» Ольга Прутт заявила, что молодежь вполне способна воспринимать традиционный предметный музей.

В общем, диалога не получилось, хотя глава RBI обещал подумать над тем, как сделать музей более классическим. Тем интереснее перспективы для 30-летнего Марка Калинина, чье новое детище должно будет убедить в своей ценности все повидавших петербургских музейных «зубров».

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»