Депутат Слуцкий, попавший в секс-скандал, уснул во время послания Путина

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий уснул во время выступления президента России перед Федеральным собранием.

Об этом 1 марта сообщил в своем Twitter главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Он также выложил фотографию, которую сопроводил комментарием: «Уснул, но когда голова падает, он снова её поднимает».

Напомним, несколько журналисток обвиняют Леонида Слуцкого в домогательствах. Жалобы сперва были анонимными, о них 22 февраля рассказала журналист «Дождя» во время интервью с Владимиром Жириновским. Позже на поведение Слуцкого открыто пожаловалась заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.