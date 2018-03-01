ЦБ согласился «отбелить» черный список бизнесменов
Банк России вычеркнул из списка подозреваемых в отмывании доходов 1,2 тысячи предпринимателей. Об этом 1 марта сообщил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.
«ЦБ нам дал положительный ответ», – цитируют Попова «Ведомости» со ссылкой на РИА Новости 1 марта. Сократить «черный список» Сбербанк предложил в середине февраля. Под «амнистию» после проверки попали 1200 отечественных предпринимателей, чью деятельность изучили и не нашли ничего нелегального. Отмечалось, что под подозрения бизнесмены попали из-за «ряда ошибочных действий». После двухнедельного размышления Центробанк согласился разморозить их счета.
Черный список формируется Росфинмониторингом и Банком России для защиты добросовестных клиентов кредитных и других финансовых организаций. В него включают тех, кому отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов. «Фонтанка» писала об основных операциях, после которых обслуживание может быть приостановлено. В декабре прошлого года Госдума приняла закон, позволяющий реабилитировать честных предпринимателей.
Справка:
Центробанк рассылает банкам черный список клиентов-отказников с июня. В этот перечень попадают клиенты, которым банки отказали в обслуживании или в проведении операций из-за подозрений в нарушении Федерального закона № 115 («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Оказавшиеся в этом списке лица фактически лишаются доступа к банковским услугам. Другие кредитные организации предпочитают не обслуживать таких клиентов.