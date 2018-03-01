У участника корпоративной войны за «Юлмарт» сменился руководитель

У инвестиционного подразделения «Альфа-Групп» А1 сменился руководитель. 1 марта на сайте компании появилось сообщение, что Андрей Тясто, который занимал должность и. о. президента А1, покинул ее, чтобы сосредоточиться на собственных проектах. Андрей Елинсон, член наблюдательного совета «Альфа-групп», назначен на должность управляющего партнера.

Структура А1 тоже будет подвергнута трансформации. «В рамках новой модели партнеры в А1 получат не только возможность инвестировать в проекты, которыми компания занимается на рынке специальных ситуаций, но и смогут более оперативно и автономно принимать инвестиционные решения», – говорится в сообщении организации.

Напомним, А1 является участником корпоративного конфликта в сети «Юлмарт», где выступает на стороне одного из собственников Михаила Васинкевича. Войдя в совет директоров ретейлера, она окончательно заблокировала принятие стратегических решений в компании.

Совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, недавно выпущенный из-под домашнего ареста, выразил надежду, что смена руководства А1 будет способствовать урегулированию ситуации. «Приходит профессиональный человек, и надеемся, что лицемерная заставка на сайте обрастёт реальным содержанием», – сказал он.

Андрей Елинсон окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «бухгалтерский учет и аудит». С 1997 по 2007 год работал в компании «Делойт СНГ», став партнером в 2005 году, затем занимал пост заместителя генерального директора компании «Базовый Элемент». Андрей Елинсон также является членом советов директоров структур, входящих в «Альфа-Груп», – в частности, Альфа-Банка и X5 Retail Group, «АльфаСтрахование» и других.