Путин показал ядерную атаку на Америку

В послании Федеральному собранию Владимир Путин огромную часть времени посвятил рассказу о разработках нового вооружения. Слова он подкрепил видеороликами, на которых представлены полеты ядерных ракет до территории США.

Как заявил Путин 1 марта, разработки стали ответом на развертывание Америкой систем противоракетной обороны (ПРО). Он представил стратегический ракетный комплекс «Сармат», в котором имеются ядерные боеприпасы, в том числе гиперзвуковые.

«Никакие системы ПРО ему не помеха», – уточнил Путин и попросил включить видео. На нем виртуальные ракеты через Северный и Южный полюсы летят к берегам США.

Россия начала использовать виды оружия, продолжил Путин, которые не используют баллистические траектории, поэтому системы ПРО якобы бесполезны.

«Малогабаритная сверхмощная ядерная энергетическая установка, размещаемая в корпусе ракеты, – торжественно презентовал президент. – В десятки раз больше дальность полета, низколетящая, с непредсказуемой траекторией. Она является неуязвимой».

И эти слова подкрепила запись. Очертания территории-жертвы тоже напоминали США.