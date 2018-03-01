Путин уже полчаса пугает оружием

Вопросам оборонки Владимир Путин посвятил около получаса своего послания к Федеральному собранию 1 марта. Выступление он сопроводил показом роликов.

В частности, глава государства рассказал о разработке ракетного комплекса «Сармат», который придет на смену «Воеводе». Во время выступления продемонстрировали видео испытания новейших крылатых ядерно-энергетических установок с неограниченной дальностью. Также президент поведал о ракетном комплексе «Кинжал».

«Нас никто не слушал. С нами никто по существу не хотел разговаривать. Послушайте сейчас», — такими словами подкрепил ролик Путин.

После этой фразы присутствующие аплодировали стоя.