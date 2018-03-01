Путин уже полчаса пугает оружием
Вопросам оборонки Владимир Путин посвятил около получаса своего послания к Федеральному собранию 1 марта. Выступление он сопроводил показом роликов.
В частности, глава государства рассказал о разработке ракетного комплекса «Сармат», который придет на смену «Воеводе». Во время выступления продемонстрировали видео испытания новейших крылатых ядерно-энергетических установок с неограниченной дальностью. Также президент поведал о ракетном комплексе «Кинжал».
«Нас никто не слушал. С нами никто по существу не хотел разговаривать. Послушайте сейчас», — такими словами подкрепил ролик Путин.
После этой фразы присутствующие аплодировали стоя.
Справка:
С посланием к Федеральному собранию Владимир Путин выступает за две недели до выборов президента РФ. Избирательная кампания внесла коррективы в ежегодное протокольное мероприятие. Сначала его перенесли с декабря на март, а потом изменили и место проведения — отказались от привычного Георгиевского зала Кремля и перешли в Большой Манеж. По данным СМИ, Путин не будет рассказывать о планах на ближайший год (как это происходит обычно), а «охватит весь шестилетний период». Пресс-секретарь президента не стал отрицать, что послание будет совпадать с программой кандидата Путина. Ранее сообщалось, что ожидается расширенный список слушателей, кроме членов Совета Федерации в него войдут депутаты Госдумы, представители регионов. По задумке администрации президента, это подчеркнёт иной характер послания, ко всему гражданскому обществу, а не только к «пиджакам».