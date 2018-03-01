За избиение железными прутьями главного медика регионального ФСИН задержан петербуржец

Следственный комитет Петербурга задержал молодого человека по подозрению в нападении на полковника УФСИН. В ноябре прошлого года его покалечили возле парадной дома, а оперативники «убойного» отдела полицейского главка нашли фигуранта в Карелии. «Фонтанка» узнала, что 10 лет назад из-за него уже был убит петербуржец, но тогда кулаком работал бывалый и непростой отец задержанного.

По информации нашего издания, днем 28 февраля оперативники «убойного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД привезли в Петербург из столицы Карелии Петрозаводска 30-летнего Альберта Бахлина. В ночь на 1 марта Следственный комитет Петербурга задержал его на двое суток по уголовному делу о покушении на убийство, которое возбудили в конце ноября прошлого года.

«Фонтанка» тогда сообщала, что около 21:30 23 ноября возле дома 12 по улице Дыбенко двое неизвестных напали на полковника внутренней службы, начальника медико-санитарной части УФСИН по Петербургу и Ленобласти Бадрудина Дамаданова. Чуть позже его, лежащего возле парадной, обнаружили прохожие, которые вызвали полицию и скорую. 41-летний сотрудник был помещен в реанимацию Александровской больницы с тяжелыми травмами головы и множественными переломами костей. Также «Фонтанка» информировала, что на головах у преступников были капюшоны, напали они со спины, а избивали уже лежачего металлическими палками.

Сам же Альберт Бахлин абсолютно социален, окончил вуз, по специальности юрист, материально не стеснен, передвигается на «Тойоте Ленд Крузер 200». А вот в Карелии он скрывался, так как понимал, что уголовный розыск уже знает его имя.

Самое же любопытное в прошлом Бахлина — это история, о которой также подробно писала «Фонтанка». Она произошла в июне 2008 года, когда в Петербурге был задержан отец Бахлина. Тогда еще молодого Альберта не пустили на сеанс в кинотеатр «Гранд Каньона», так как он просто опоздал туда со своим товарищем. Но Альберт начал много говорить лишнего, и охранники некорректно его выпроводили. Приехавший Бахлин-старший не стал долго разбираться, а ударил первого попавшегося охранника торгового комплекса. Работник ударился головой и скончался. В ноябре этого же 2008 года Александр Бахлин получил в Выборгском суде Петербурга год условно с испытательным сроком на полтора года за причинение смерти по неосторожности. Родным погибшего 40-летнего петербуржца суд назначил выплатить компенсацию в размере 26 тысяч 883 рублей.

Заметим, отец Альберта – Александр Бахлин – не без сложного прошлого. В неформальных кругах его имя связывают с героем «бандитского Петербурга» Павлом Кудряшовым. В середине 90-х Бахлин привлекался к уголовной ответственности за незаконное ношение оружия.

По данным «Фонтанки», сегодня задержанному Бахлину-младшему вменяется непосредственное участие в нападении. Как стало известно нашему изданию, он не дает показаний, не выдает предполагаемого соучастника и защищается статьей 51 Конституции.

«Фонтанка» постарается узнать версию следствия, где объясняется смысл нападения на главного медика регионального УФСИН.