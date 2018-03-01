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01.03.2018 13:12

Путин: Россия обогнала СССР по урожаю

В России в прошлом году собран рекордный урожай зерна и побиты советские показатели. С достижениями СССР сравнил свои времена Владимир Путин.

Как сообщил президент в послании Федсобранию 1 марта, годовой урожай зерна составил 134 млн тонн.

«Обратите внимание, обогнали СССР», – сказал Путин, имея в виду высветившийся за его спиной виртуальный график-диаграмму. Судя по нему, рекорд СССР составлял 127,4 млн тонн, и принадлежит он 1978 году.

В достижении Путин нашел и минусы.

«Есть и обратная сторона. Цены на продовольствие снизились, возникли проблемы с хранением», – перечислил он.

По словам выступающего, ситуация с импортом продовольствия кардинально изменилась. В ближайших планах – экспортировать еды больше, чем ввозить.

Справка:

С посланием к Федеральному собранию Владимир Путин выступает за две недели до выборов президента РФ. Избирательная кампания внесла коррективы в ежегодное протокольное мероприятие. Сначала его перенесли с декабря на март, а потом изменили и место проведения — отказались от привычного Георгиевского зала Кремля и перешли в Большой Манеж. По данным СМИ, Путин не будет рассказывать о планах на ближайший год (как это происходит обычно), а «охватит весь шестилетний период». Пресс-секретарь президента не стал отрицать, что послание будет совпадать с программой кандидата Путина. Ранее сообщалось, что ожидается расширенный список слушателей, кроме членов Совета Федерации в него войдут депутаты Госдумы, представители регионов. По задумке администрации президента, это подчеркнёт иной характер послания, ко всему гражданскому обществу, а не только к «пиджакам».


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