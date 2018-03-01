Путин: Россия обогнала СССР по урожаю
В России в прошлом году собран рекордный урожай зерна и побиты советские показатели. С достижениями СССР сравнил свои времена Владимир Путин.
Как сообщил президент в послании Федсобранию 1 марта, годовой урожай зерна составил 134 млн тонн.
«Обратите внимание, обогнали СССР», – сказал Путин, имея в виду высветившийся за его спиной виртуальный график-диаграмму. Судя по нему, рекорд СССР составлял 127,4 млн тонн, и принадлежит он 1978 году.
В достижении Путин нашел и минусы.
«Есть и обратная сторона. Цены на продовольствие снизились, возникли проблемы с хранением», – перечислил он.
По словам выступающего, ситуация с импортом продовольствия кардинально изменилась. В ближайших планах – экспортировать еды больше, чем ввозить.
Справка:
С посланием к Федеральному собранию Владимир Путин выступает за две недели до выборов президента РФ. Избирательная кампания внесла коррективы в ежегодное протокольное мероприятие. Сначала его перенесли с декабря на март, а потом изменили и место проведения — отказались от привычного Георгиевского зала Кремля и перешли в Большой Манеж. По данным СМИ, Путин не будет рассказывать о планах на ближайший год (как это происходит обычно), а «охватит весь шестилетний период». Пресс-секретарь президента не стал отрицать, что послание будет совпадать с программой кандидата Путина. Ранее сообщалось, что ожидается расширенный список слушателей, кроме членов Совета Федерации в него войдут депутаты Госдумы, представители регионов. По задумке администрации президента, это подчеркнёт иной характер послания, ко всему гражданскому обществу, а не только к «пиджакам».