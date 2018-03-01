Путин: Россия обогнала СССР по урожаю

В России в прошлом году собран рекордный урожай зерна и побиты советские показатели. С достижениями СССР сравнил свои времена Владимир Путин.

Как сообщил президент в послании Федсобранию 1 марта, годовой урожай зерна составил 134 млн тонн.

«Обратите внимание, обогнали СССР», – сказал Путин, имея в виду высветившийся за его спиной виртуальный график-диаграмму. Судя по нему, рекорд СССР составлял 127,4 млн тонн, и принадлежит он 1978 году.

В достижении Путин нашел и минусы.

«Есть и обратная сторона. Цены на продовольствие снизились, возникли проблемы с хранением», – перечислил он.

По словам выступающего, ситуация с импортом продовольствия кардинально изменилась. В ближайших планах – экспортировать еды больше, чем ввозить.