Брызгалова: Сделаем все, чтобы вернуться на следующую Олимпиаду
Петербургская керлингистка Анастасия Брызгалова, супруга Александра Крушельницкого, попавшегося на допинге в ходе Олимпиады в Пхенчхане, рассказала о дальнейших планах.
«Олимпиада для нас началась очень спокойно. В процессе мы входили во вкус. Это невероятные эмоции. Конечно же, нам хотелось вернуться на Олимпиаду еще раз, и мы все сделаем для этого. Наверное, неспроста изначально вокруг нас поднималась вся эта шумиха по поводу «двойных агентов» и так далее. Очень много внимания действительно было вокруг нас», – заявила Брызгалова на пресс-конференции 1 марта в Петербурге.
Ранее Александр Крушельницкий сообщил, что чувствует персональную ответственность за то, что МОК запретил российской сборной пройтись на закрытии Олимпиады под собственным флагом.
Справка:
Напомним, 26 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу о положительной допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого. Согласно данным CAS, концентрация мельдония в организме спортсмена была в девять раз выше, чем у дисквалифицированной ранее на 15 месяцев Марии Шараповой.
Крушельницкий на Олимпиаде-2018 завоевал бронзу в соревнованиях смешанных пар вместе с Анастасией Брызгаловой. Вскоре после этого стало известно о его положительной допинг-пробе. Россиянин настаивает, что не принимал вещество намеренно. Эксперты подчеркивают, что однократное применение мельдония бессмысленно — его пьют курсом.
Керлингист добровольно отказался от слушаний в суде и признал формальное нарушение антидопинговых правил. Позже президент Российской федерации керлинга Дмитрий Свищев подчеркнул, что это не означает признание вины, а работа по защите российского спортсмена будет продолжена. Просто в данный момент российская сторона не успевает собрать доказательства.