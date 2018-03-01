Брызгалова: Сделаем все, чтобы вернуться на следующую Олимпиаду

Петербургская керлингистка Анастасия Брызгалова, супруга Александра Крушельницкого, попавшегося на допинге в ходе Олимпиады в Пхенчхане, рассказала о дальнейших планах.

«Олимпиада для нас началась очень спокойно. В процессе мы входили во вкус. Это невероятные эмоции. Конечно же, нам хотелось вернуться на Олимпиаду еще раз, и мы все сделаем для этого. Наверное, неспроста изначально вокруг нас поднималась вся эта шумиха по поводу «двойных агентов» и так далее. Очень много внимания действительно было вокруг нас», – заявила Брызгалова на пресс-конференции 1 марта в Петербурге.

Ранее Александр Крушельницкий сообщил, что чувствует персональную ответственность за то, что МОК запретил российской сборной пройтись на закрытии Олимпиады под собственным флагом.