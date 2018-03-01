Президент: В Петербурге откроют международный математический центр

Международный образовательный математический центр создадут в Северной столице. Об этом 1 марта в своём послании к Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин.

По его словам, подобные образовательные учреждения откроются также в Сочи и в Москве.

Глава государства подчеркнул, что в 2017 году российские школьники на международных олимпиадах завоевали 38 медалей в естественно-научных дисциплинах и робототехнике, в 12-й раз стали сильнейшими по программированию.

Президент предложил с нового учебного года запустить новый проект профориентации школьников «Билет в будущее». На его реализацию предполагается потратить 1 млрд рублей.

На базе местных университетов уже работают математические центры в Казани и Новосибирске.

Ранее СМИ сообщали, что в столицах центр создадут на базе института им. Стеклова.