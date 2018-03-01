Президент: В Петербурге откроют международный математический центр
Международный образовательный математический центр создадут в Северной столице. Об этом 1 марта в своём послании к Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин.
По его словам, подобные образовательные учреждения откроются также в Сочи и в Москве.
Глава государства подчеркнул, что в 2017 году российские школьники на международных олимпиадах завоевали 38 медалей в естественно-научных дисциплинах и робототехнике, в 12-й раз стали сильнейшими по программированию.
Президент предложил с нового учебного года запустить новый проект профориентации школьников «Билет в будущее». На его реализацию предполагается потратить 1 млрд рублей.
На базе местных университетов уже работают математические центры в Казани и Новосибирске.
Ранее СМИ сообщали, что в столицах центр создадут на базе института им. Стеклова.
Справка:
С посланием к Федеральному собранию Владимир Путин выступит за две недели до выборов президента РФ. Избирательная кампания внесла коррективы в ежегодное протокольное мероприятие. Сначала его перенесли с декабря на март, а потом изменили и место проведения — отказались от привычного Георгиевского зала Кремля и перешли в Большой Манеж. По данным СМИ, Путин не будет рассказывать о планах на ближайший год (как это происходит обычно), а «охватит весь шестилетний период». Пресс-секретарь президента не стал отрицать, что послание будет совпадать с программой кандидата Путина. Ранее сообщалось, что ожидается расширенный список слушателей, кроме членов Совета Федерации в него войдут депутаты Госдумы, представители регионов. По задумке администрации президента, это подчеркнёт иной характер послания, ко всему гражданскому обществу, а не только к «пиджакам».